Брэд Питт угодил в скандал из-за 'мошенничества': на актера подали в суд

Голливудский актер Бред Питт попал в скандал из-за американки, которая обвиняет его в мошенничестве.

Как сообщает издание Page Six, американка Келли Кристина, подала в суд на актера поскольку тот обманул ее разговорами о замужестве. Женщина обвиняет его в мошенничестве и требует компенсации в размере $40 тыс.

Как рассказывала Келли, она заплатила Питту деньги, чтобы он посетил пять мероприятий благотворительного фонда Make It Right Foundation, который занимается строительством домов для жертв урагана "Катрина". Однако звезда якобы отменял каждое мероприятие и обещал приехать в следующий раз, не возвращая деньги обладательнице.

Кроме того, в документах отмечается, что отношения между Келли и Питтом в результате сотрудничества стали чрезвычайно доверчивыми и близкими. Женщина утверждает, что даже обсуждала брак с актером и он якобы обещал жениться на ней.

Адвокаты 56-летнего Питта утверждают, что доверчивую американку одурачил кибер-преступник. Юристы актера также подали в суд соответствующие документы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брэд Питт собрался судиться с Анджелиной Джоли из-за детей.