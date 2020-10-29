Брэд Питт расстался с 27-летней "копией Джоли" Потуральски

София Ковнир Люди 09:55, 29.10.2020

56-летний голливудский актер Брэд Питт расстался со своей возлюбленной 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски.

Пара начала встречаться в августе этого года, а не так давно они разорвали отношения, передает издание Page Six.

Так, Потуральски и Питт провели вместе всего два месяца. Согласно источникам, их роман никогда не был серьезным. Ведь Никополь до сих пор замужем и у них с мужем "свободный брак".

Кроме того, немецкую модель в сети назвали "молодой копией Джоли" за внешнее сходство с актрисой.

Брэд Питт расстался с 27-летней моделью Потуральски
Газета.Ру

"Это никогда не было так серьезно, как предполагалось", – пишет источник.

Напомним, Потуральски с актером Брэдом Питтом познакомились в августе 2020 года в ресторане мужа модели. Девушка состоит в браке с 68-летним ресторатором Роландом Мэри. Также они воспитывают общего сына Эмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Бред Питт попал в скандал из-за американки, которая обвиняет его в мошенничестве.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В "ЕС" сообщили об уверенной победе в Ривне на выборах в областной и городской советы

Следствие украинской слабости

Глава КС купил в оккупированном Крыму участок и не задекларировал его – СМИ

Конституционный Суд официально отменил уголовную ответственность за ложь в декларации

Отец Муждабаева умер от коронавируса