Брэд Питт подал в суд на Анжелину Джоли из-за собак – СМИ

Актер Брэд Питт подал в суд иск против бывшей жены Анжелины Джоли из-за того, что она завела бойцовских собак.

Об этом пишет немецкий журнал "Ok!" со ссылко на подругу Питта.

Актер подал петицию в суд по семейным делам и хочет, чтобы небрежное поведение Анджелины Джоли было рассмотрено в деле об опеке детей.

Анджелина Джоли завела двух ротвейлеров, и это привело Питта в бешенство, пишет "Ok!".

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Якобы собаки взрослые и не дрессированные, а Джоли разрешает младшей дочери Вивьен играть с ними, что может быть опасно для ребенка.

Эта порода собак в некоторых странах внесена в список бойцовских, и их нужно дрессировать особым образом.

"Актер считает безответственным, что Анджелина допускает двух необученных бойцовских собак к детям", - делится с журналистами близкая подруга Питта.

"Брэд уже подал петицию в суд по семейным делам и хочет, чтобы небрежное поведение Анджелины было рассмотрено в битве за опеку", - добавила она.

Как писал OBOZREVATEL ранее, во время вручения премии Гильдии актеров США 19 января в Лос-Анджелесе Питт и Энистон были замечены за флиртом. Поклонники даже стали предполагать, что пара может воссоединиться.

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