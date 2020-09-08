Брат погибшего в ДТП с Ефремовым о приговоре: не все позволено богатым и знаменитым

Юля Ухина Люди 18:43, 8.09.2020 Обновлено: 18:58, 8.09.2020

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, Валерий прокомментировал приговор артисту.

Так, мужчина назвал решение суда предостережением для "всех богатых и знаменитых", пояснив, что нельзя уйти безнаказанным. Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом Life Shot (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы прекрасно понимаем, что Сергея не вернешь, но поймите – Ефремов сам виноват в своем приговоре... Сначала было очень много сомнений, что это дело вообще закончиться обвинительным приговором. Однако благодаря этому суду над Ефремовым, мне кажется, некоторые известные люди задумаются, что они могут оказаться точно в такой же ситуации. Может, это будет предостережением для них, что не все позволено всем богатым и знаменитым", – заявил брат погибшего Захарова.

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым высказался о приговоре артисту. скриншот с видео

Напомним, что актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. Последнее заседание по делу артиста прошло 8 сентября в Пресненском суде.

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