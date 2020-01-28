Брат Кузи из "Универа" обжился в России и научил дочь есть сало

Евгений Гогунский - брат звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, несколько лет назад переехал в Россию.
Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в "Универе", решил из украинского Кременчуга перебраться в Россию и перевез туда же свою семью.
Несколько лет назад в российских СМИ появилась информация о том, что Виталий перевез маму и брата в Подмосковье.
"Мама обожает Москву, ей близка здешняя театральная движуха. Она активный, интересующийся человек. И заслужила жить в одном из любимых городов", – признавался тогда Виталий журналистам.
С младшим братом Евгением у Виталия общие творческие устремления – они выпустили первую песню "Я тебя любишь" в рамках совместного проекта "Два Ивана".
В Фейсбук есть их общее фото.
Евгений Гогунский активно ведет Инстаграм и показывает, как учит дочку есть нацинальное украинское лакомство – сало.
Брат Кузи из "Универа" учит дочь есть сало
Старшая дочь Евгения идет в первій класс:
Евгений Гогунский похвастался, как его дочь надела российскую форму с триколором.
Дочь Евгения Гогунского
Вся семья брата Кузи из "Универа" в сборе.
Мама Виталия и Евгения Гогунских
Дом Гогунских в Подмосковье
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