Брат Джоли и сестра Лопес: как выглядят звездные родственники
Звезд Голливуда поклонники привыкли видеть в основном с партнерами или коллегами, многие из них скрывают свои родственные связи по разным причинам.
OBOZREVATEL предлагает познакомиться с братьями и сестрами знаменитостей, о которых почти не говорят в прессе.
Татьяна Петенкова
Сестра модели Ирины Шейк Татьяна – мама троих детей (двух дочерей и сына). Она живет в российском городе Краснодар и занимается с мужем разведением породистых собак. Разница в возрасте между сестрами составляет всего два года.
Алекс Уотсон
Брат звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон работает моделью, однако говорит, что это лишь временно. В 2010 году он стал лицом рекламной кампании Burberry. Также Алекс снимался в массовке "Гарри Поттера".
Антония Кидман
Младшая сестра голливудской звезды Николь Кидман работает журналисткой и телеведущей. В 2008 году она получила премию ASTRA Awards. Кроме этого, Антония является соавтором книг о воспитании детей.
Джеймс Хейвен
Брат Анджелины Джоли младше ее на два года. Его актерская карьера не такая бурная, как у сестры, но это не мешает им поддерживать друг друга абсолютно во всем.
Анджелина называла его лучшим мужчиной в мире и несколько раз благодарила за все пылким поцелуем в губы. Джеймс еще не был женат. Он считает, что его избранница должна сначала понравиться сестре.
Майкл Катчер
У звезды Голливуда Эштона Катчера есть брат-близнец Майкл. Однако они совершенно разные, как по внешности, так и по состоянию здоровья. Брат актера родился с врожденным пороком сердца и детским церебральным параличом.
В 13 лет ему сделали операцию по трансплантации сердца. Майкл работает представителем нескольких организаций, направленных на сбор денег для людей, больных церебральным параличом.
Хантер Йоханссон
У актрисы Скарлетт Йоханссон оказывается тоже есть брат-близнец, который младше ее всего на три минуты. В 12 лет он вместе с сестрой сыграл в фильме "Воры", но больше на экранах не появлялся, ведь ушел в политику.
Линда Лопес
Младшая сестра Дженнифер Лопес работает журналистом. Она разведена и имеет девятилетнюю дочь. Несмотря на внешние отличия, сестры очень дружны и часто появляются на публике вместе.
Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что порядок появления детей в семье влияет на выбор будущей профессии.