Брат Джоли и сестра Лопес: как выглядят звездные родственники

Звезд Голливуда поклонники привыкли видеть в основном с партнерами или коллегами, многие из них скрывают свои родственные связи по разным причинам.

OBOZREVATEL предлагает познакомиться с братьями и сестрами знаменитостей, о которых почти не говорят в прессе.

Татьяна Петенкова

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Сестра модели Ирины Шейк Татьяна – мама троих детей (двух дочерей и сына). Она живет в российском городе Краснодар и занимается с мужем разведением породистых собак. Разница в возрасте между сестрами составляет всего два года.

Алекс Уотсон

Брат звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон работает моделью, однако говорит, что это лишь временно. В 2010 году он стал лицом рекламной кампании Burberry. Также Алекс снимался в массовке "Гарри Поттера".

Антония Кидман

Младшая сестра голливудской звезды Николь Кидман работает журналисткой и телеведущей. В 2008 году она получила премию ASTRA Awards. Кроме этого, Антония является соавтором книг о воспитании детей.

Джеймс Хейвен

Брат Анджелины Джоли младше ее на два года. Его актерская карьера не такая бурная, как у сестры, но это не мешает им поддерживать друг друга абсолютно во всем.

Анджелина называла его лучшим мужчиной в мире и несколько раз благодарила за все пылким поцелуем в губы. Джеймс еще не был женат. Он считает, что его избранница должна сначала понравиться сестре.

Майкл Катчер

У звезды Голливуда Эштона Катчера есть брат-близнец Майкл. Однако они совершенно разные, как по внешности, так и по состоянию здоровья. Брат актера родился с врожденным пороком сердца и детским церебральным параличом.

В 13 лет ему сделали операцию по трансплантации сердца. Майкл работает представителем нескольких организаций, направленных на сбор денег для людей, больных церебральным параличом.

Хантер Йоханссон

У актрисы Скарлетт Йоханссон оказывается тоже есть брат-близнец, который младше ее всего на три минуты. В 12 лет он вместе с сестрой сыграл в фильме "Воры", но больше на экранах не появлялся, ведь ушел в политику.

Линда Лопес

Младшая сестра Дженнифер Лопес работает журналистом. Она разведена и имеет девятилетнюю дочь. Несмотря на внешние отличия, сестры очень дружны и часто появляются на публике вместе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что порядок появления детей в семье влияет на выбор будущей профессии.