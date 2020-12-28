Брайан Остин Грин после развода с Меган Фокс завел роман с танцовщицей – СМИ

В СМИ появилась информация о то, что 47-летний голливудский актер Брайан Остин Грин, который недавно развелся с известной актрисой Меган Фокс, завел отношения с 35-летней австралийской танцовщицей Шарной Берджесс.

Так, пару заметили вместе в аэропорту. Как сообщает издание The Daily Mail, Грин и Берджесс отправились на отдых на рождественские каникулы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также известно, что ранее в одном из интервью танцовщица сообщала, что ее сердце не свободно, но пока это нельзя назвать отношениями.

Напомним, Брайан Остин Грин – американский актер. Больше всего известен своей ролью Дэвида Сильвера в телесериале "Беверли-Хиллз". Кроме того, мужчина сыграл Дерека Риза в американском сериале "Терминатор: Битва за будущее".

Шарна Берджесс – австралийская бальная танцовщица, которая наиболее известна тем, что является профессиональным партнером и участником труппы в серии ABC Dancing with the Stars.

Танцовщица редко показывает свою личную жизнь на публику. Известно, что она встречалась с хореографом и танцором Полом Киркландом. Пара рассталась в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брайана Остина Грина увидели в компании модели и звезды эротического жанра Кортни Стодден.