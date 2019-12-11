В Германии мы хотели упасть с крыши, чтобы попасть в эфир — BrainStorm

12 декабря известная латвийская рок-группа BrainStorm приедет в Киев, чтобы выступить в Caribbean Club c программой "30 музыкальных историй". Янис, Марис, Каспарс и Ренарс рассказали OBOZREVATEL о фите с Кастой, экспериментах в Китае, сексе и детях.

- Летом вы выпустили классный фит с Кастой "Про секс". Как возникла идея посотрудничать? Кто кому предложил?

- Марис Михельсонс: Перед фестивалем "VЫХОDNЫЕ" мы, как всегда, размышляли о том, что бы нам спеть и кого позвать. Тогда мы вспомнили, что десять лет назад мы вместе с Влади из группы Каста записали песню "Ступени". Ренарс позвонил Влади и говорит: "Смотри, есть задумка сделать фестиваль, приезжай – споем "Ступени". Влади отвечает: "Здорово, да, давай! Только зачем нам петь старую песню, давай придумаем что-то новое!" Мы встретились и начали обсуждать, о чем могла бы быть эта новая песня? Каждый делился историями, и когда настала очередь Мэджика…

Янис Юбалтс: История была такая. Мы всей семьей отмечали 70-летие папы, и во время тоста отец спросил нас: "Может быть, у кого-то есть вопросы, на которые вы хотели бы знать ответ?" И тогда я встал и сказал ему: "Пап, почему, когда я был молодым юношей, ты никогда не говорил мне ничего про секс?". Он смутился и сослался на то, что мои старшие братья должны были мне всё рассказать…". И дальше Влади подхватил идею, принес своим друзьям, и они развили эту тему в такой вариант, который вы сейчас слышите.

- Для вас коллаборация с рэп-группой это просто эксперимент или попытка не отстать от трендов?

- Каспарс Рога: Эксперименты это очень нужно, это хорошо. Мы давно хотели посмотреть, что же происходит в Китае, это ведь большая страна и интересный рынок. Мы подумали: "Песня "На заре" на русском языке, а есть ли смысл переводить ее на английский? Там с языком так себе". Поэтому часть, которую исполняет Женя Гришковец, мы решили показать местным рэперам. Нам предложили четырех, и мы выбрали BigYear. Это была очень веселая коллаборация, и мы успели уже три раза сыграть с ним вживую!

Публика принимала очень хорошо, а самое главное, даже смысл песни на китайском примерно сохранился… А еще в свое время на MTV-Award в Германии мы хотели упасть с крыши, чтобы попасть в эфир, чтобы нас заметили. Мы реально полезли на крышу амфитеатра, но так и не решились. Скандал он привлекает внимание на короткое время, лучшее все равно остается после. Никто не знает, что в тренде.

- Когда вы начинали, то самой модной музыкой был рок. Тогда вы могли себе представить, что рэп так взлетит и молодежь уйдет туда? Вы задавались вопросом, почему чтение речитативом под бит стало так популярно?

- Ренарс Кауперс: Наша работа с Кастой дала очень хорошую возможность почувствовать другие стили, уловить дух времени. Ты его чувствуешь и при этом остаешься самим собой. И при этом фанаты, условно, Касты узнают о нас, это здорово, это развитие. Мы и сами все это время чуточку меняемся. За нулевые у BrainStorm были такие трансформации: сперва электропоп, потом рок-музыка, потом "Four Shores". Один классик латышский сказал: "Будет держаться только тот, кто будет меняться". Но важно не потерять себя самого вот в этом.

- В клипе Ренарс поет "Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех?" С современными детьми еще нужно говорить о сексе? Или интернет сам все расскажет?

- Ренарс Кауперс: В песне "Про секс" мы как раз говорим про этот сложный разговор детей с мамой и папой. Хотя сейчас уже детей просвещают в школах, и это хорошо, но тема всё равно актуальна в каждой семье.

Марис Михельсонс: У нас есть дети, и мы с ними говорим… или не говорим о сексе, но тема эта очень важна. Нам нравится, что в песне "Про секс" есть элемент юмора, и это придает ей легкость. У нас эта тема разрешилась перед фестивалем "VЫХОDNЫЕ" - я только собрался поговорить про это с детьми, а оказалось, что мама им уже все рассказала!

- В репертуаре Brainstorm нет матерных песен, только один фит с рэперами и вас практически нет в соцсетях. Вы не боитесь однажды выйти на сцену и не увидеть в зале молодежь? За эти годы аудитория сильно постарела?

- Каспарс Рога: Знаете, играть музыку – это некая форма медитации. Все учителя духовного плана вам скажут, что очень важно присутствовать в данном моменте. Вся школа медитации на этом построена. И если вы именно так проживаете жизнь, то возраст не может на вас сильно влиять, поскольку вы постоянно присутствуете в самой жизни. А концерт – это очень-очень похоже, ведь вы сфокусированы на том, что вы делаете. Это глубокий духовный процесс. В этот момент время останавливается. Мы – колдуны! (Смеются.)

Ренарс Кауперс: Мир крутится, времена меняются, дух времени меняется. Но история показывает, что все идет по спирали, и всегда будет место для романтичных артистов. На концерт в Лиепае к нам пришли 30 тысяч человек от 15 до 50 лет, вот и ответ.

Марис Михельсонс: Но да, годы идут, что-то мы пытаемся делать… Выбирать продюсеров, которые моложе нас, с другим восприятием музыки. Результаты получаются интересные. Главное, не стоять на месте.

- Программа называется "30 музыкальных историй" Brainstorm в честь 30-летия? Готовы выступать еще минимум столько же?

- Ренарс Кауперс: Мы молодая группа, нам первые 30 лет, и у нас все впереди! Мы не устали, потому что туры не такие продолжительные. Не бывает так, что месяц или полтора мы находимся вне дома. Мы часто после концертов или фестивалей, которые проходят в выходные, в начале недели уже возвращаемся домой. Нам нравится отдыхать, заниматься спортом. Кто-то недавно был на Бали, кто-то отдыхал на квадроциклах, кто-то на даче – все по-разному. У нас еще полно сил!

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