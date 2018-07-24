"Божья кара": актриса в России рассказала, как ее атаковала "в*та"

Известная российская актриса Юлия Ауг после того, как снялась в короткометражном фильме из цикла "Список Сенцова" о политзаключенном Викторе Шуре, начала получать угрожающие сообщения.

"Да, я получала угрозы, и не только в Facebook. Это сумасшедшие, которые находили мою почту, мой телефон. Писали, звонили. После того, как Варвара Фаэр выложила на Youtube ролик про Виктора Шура, мне написала какая-то женщина. Она писала, что меня постигнет божья кара и всем было бы лучше, если бы этого фильма не было", - рассказала она "МБХ Медиа".

По словам актрисы, женщина "реально сумасшедшая". "Потому что кроме того, что Бог меня накажет, и великая Россия вышвырнет меня из страны, она ничего не написала", - добавила Ауг.

Юлия Ауг

При этом, она утверждает, что не боится таких сообщений.

"Года три назад, мне в личные сообщения стал писать какой-то странный человек. Он предупреждал, что если я хочу, чтобы у меня была работа, и чтобы я не сломала карьеру моей дочери, то лучше перестать так открыто высказываться", - подчеркнула Юлия.

Также она добавила, что еще в 2015 году ее любимый продюсер просил сдерживаться в высказываниях.

"Если ты хочешь, чтобы мы с тобой еще сотрудничали, я тебя очень прошу, перестань писать все то, что ты пишешь. Я хочу с тобой работать", - обратился он к актрисе.

"Я как раз тогда очень много писала про Донбасс, про войну, которую развязала Россия, про аннексию Крыма. Я много писала тогда в Facebook", - добавила Ауг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Шур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.

После этого ряд российских деятелей культуры обратились к Путину с просьбой о помиловании Сенцова.