"Боюсь ампутации груди": российская звезда заговорила о страшной болезни

Российская светская львица Алена Кравец была шокирована новостью о том, что импланты компании Allergan вызывают агрессивную форму рака груди.

Соответствующий пост она написала на своей странице в Instagram, отреагировав на исследование американского управления по надзору за качеством медикаментов (FDA).

В частности, компания Allergan по просьбе ведомства отозвала с американского рынка текстурированные импланты груди Biocell, так как их использование повышает риск развития агрессивной формы рака, поражающей клетки иммунной системы.

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У 500 женщин, которые воспользовались таким продуктом, выявили онкологию, еще 12 скончались. В России после этого появилось сообщение: "Использование текстурированных грудных имплантов Allergan может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы".

Кравец демонстрирует пышную грудь instagram /kravetsalena

Эта новость так шокировала Кравец, что она поспешила поделиться с поклонниками своими размышлениями. Светская львица никогда не скрывала, что сделала грудь за круглую сумму в Швейцарии.

"Второй день пребываю в шоке. Мое состояние даже трудно описать. Вчера стало известно, что имплантаты известной фирмы, которые стоят почти у всех звезд, вызывают рак. Уже у 500 человек он выявлен, а 12 умерли. Наша женская погоня за красотой оборачивается такими страданиями", – написала она.

instagram /kravetsalena

Кравец добавила, что женщины хотят нравиться мужчинам, и себе в том числе, но это того не стоит, так как это очень опасно.

"Мы даже не понимаем, что добровольно и за большие деньги закладываем в себя бомбу замедленного действия. Девочки, а у кого из вас стоят имплантанты и какой фирмы? Вы не боитесь за свое здоровье", – добавила она.

По данным издания "Дни.ру", позже Кравец призналась, что отправилась на диагностику, чтобы убедиться в отсутствии проблем со здоровьем.

"Я боюсь ампутации груди, поэтому срочно обратилась к врачу, сделала УЗИ, провела маммографию. Врачи пока ничего конкретного не говорят, твердят, что надо провести дополнительные исследования и сдать анализы. Даже не знаю, что и думать. Сна нет – в голову лезут тревожные мысли", – цитирует издание ее слова.

Алена Кравец instagram /kravetsalena

Тем временем в своем аккаунте светская львица поделилась замечаниями, что после встревоженного поста "многие ее похоронили".

"Лечу без настроения, да и откуда ему взяться после таких событий? А некоторые "добрые люди" уже почти похоронили меня", – отметила она.

Алена Кравец в соблазнительной фотосессии instagram /kravetsalena

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Кравец жаловалась, что ее дочь подверглась буллингу в школе. По ее словам, старшеклассницы заперли девочку в туалете и состригли ее волосы.

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