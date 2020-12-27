Боярский об Украине: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не во вред России

Советский и российский актер Михаил Боярский не раз высказывался в сторону политики в Украине и заявлял, что поддерживает Россию, в тому числе и политический вопрос о Крыме.

Еще в 2015 году артиста внесли в "черный список" Минкульта Украины, поскольку он создавал "угрозу национальной безопасности". Кроме того, также было принято петицию о том, чтобы запретить в стране показ фильма "Д’артатьян и три мушкетера", где главную роль сыграл Боярский.

По поводу отмены показа киноленты артист в интервью для Kp.ru признавался, что не станет навязывать Украине свое мнение о том, как правильно развивать страну. Кроме того, он заявил что "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не во вред России".

"Вы думаете, я удивлен этой новостью? Отнюдь нет! Уже перестал обращать внимание на такие события, поскольку они меня не удивляют... Нельзя же каждый день ставить диагнозы нашим соседям?! К сожалению, все эти непонятные истории будут происходить на Украине еще очень долго. По крайней мере, лично я конца и края этому безумству пока не вижу", – говорил артист.

Михаил Боярский дает интервью. kp.ru

А на счет "черного списка" знаменитостей, которым запрещен въезд в Украину артист высказал своем мнение, что его не интересует эта ситуация.

"Не будут ломать голову над причинами этого идиотизма", – говорил в интервью "Русской службе новостей".

Михаил Боярский на презентации. ria.ru

Также с Боярским произошел инцидент из-за политического лозунга "Слава Украине". Он прокомментировал действия парней после матча со сборной России, который кричали этот слоган. Тогда артист заявил, что не видит ничего страшного в этом.

"Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом", – сказал Боярский в интервью "Газете.Ru" .

Как сообщал OBOREVATEL, ранее в сети показали редкие фото с Боярским. На снимке видно, как артист поразительно изменился.