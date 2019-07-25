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"Плакала и крестилась": любимые киевляне Борисовой внезапно стали "нацистами"

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Российская ведущая Дана Борисова, которой 25 июля СБУ запретила въезд в Украину, быстро сменила риторику о дружелюбном и любимом Киеве и начала рассказывать "страшилки о братской стране".

В этот же день она дала интервью "КП", пожаловавшись на агрессию со стороны украинцев и похвасталась тем, что обманула пограничников по поводу посещения аннексированного Крыма.

Борисова пожаловалась на Украину

Борисова пожаловалась на Украину

"Да, я была в Крыму, а на границе соврала, что нет. Но у меня не было выхода. Меня пригласили всего на четыре дня, на съемки шоу "Пацанки-4" в качестве наставницы. Но вот наврала. В ответ пошли "нацистские" высказывания. Все это началось на третий день моего пребывания в Украине. В последний день страшно было в отель возвращаться — я боялась, что меня там "примут", – пожаловалась она.

Борисова на фоне Монумента Независимости

Борисова на фоне Монумента Независимости

instagram/danaborisova_official

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По словам Борисовой, по дороге в Россию она потеряла миграционную карточку, из-за чего "с ужасом" вспоминает эту ситуацию.

Дана Борисова в Киеве

Дана Борисова в Киеве

instagram/danaborisova_official

"К нам пришли в полтретьего ночи: здоровенный пограничник с собакой и автоматом. Ругался на меня, сказал, что с поезда снимет. Я, конечно, включила слезы – поплакала, посмотрела на него грустно, и он меня пощадил. Там с поезда снимают на раз. Не отпустили бы меня на Родину, "закрыли" бы. Да, я смелая девушка. Но я посмотрела назад и перекрестилась: поняла, что вовремя оттуда ноги сделала. Теперь и сама туда не хочу", – поплакалась она.

Напомним, в августе 2017 года ведущая ездила в Крым и называла его русским, а некоторое время назад приехала в Украину и пробыла здесь несколько дней.

Дана Борисова

Дана Борисова

instagram/danaborisova_official

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Тема
российская пропаганда
Персона
Дана Борисова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Служба безопасности Украины
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Simon Igor
Simon Igor
Бедняжка Дана! Видно , от алкоголизма не вылечили ! Нацистские высказывания в Украине могут померещиться только в случае, если Белка пришла всерьёз и надолго
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Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
Дана Борисова - обычная русская и ведёт себя как большинство россиян ... с украинцами и в Украине - друзья - милый Киев - как прекрасно .... Вернулась на Россию - Украина это фашисты нацисты и тд .... Россия была такой ВСЕГДА - это в крови впитано !!! Пора понять это из скотство уже !!! И запомнить не на долго - НА ВСЕГДА И ДЕТЯМ И ВНУКАМ ПЕРЕДАТЬ!!! Русские такими были есть и будут !
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
кто это вообще такая? и нах мне про это всё знать???
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