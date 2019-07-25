"Плакала и крестилась": любимые киевляне Борисовой внезапно стали "нацистами"

Российская ведущая Дана Борисова, которой 25 июля СБУ запретила въезд в Украину, быстро сменила риторику о дружелюбном и любимом Киеве и начала рассказывать "страшилки о братской стране".

В этот же день она дала интервью "КП", пожаловавшись на агрессию со стороны украинцев и похвасталась тем, что обманула пограничников по поводу посещения аннексированного Крыма.

Борисова пожаловалась на Украину

"Да, я была в Крыму, а на границе соврала, что нет. Но у меня не было выхода. Меня пригласили всего на четыре дня, на съемки шоу "Пацанки-4" в качестве наставницы. Но вот наврала. В ответ пошли "нацистские" высказывания. Все это началось на третий день моего пребывания в Украине. В последний день страшно было в отель возвращаться — я боялась, что меня там "примут", – пожаловалась она.

Борисова на фоне Монумента Независимости instagram/danaborisova_official

По словам Борисовой, по дороге в Россию она потеряла миграционную карточку, из-за чего "с ужасом" вспоминает эту ситуацию.

Дана Борисова в Киеве instagram/danaborisova_official

"К нам пришли в полтретьего ночи: здоровенный пограничник с собакой и автоматом. Ругался на меня, сказал, что с поезда снимет. Я, конечно, включила слезы – поплакала, посмотрела на него грустно, и он меня пощадил. Там с поезда снимают на раз. Не отпустили бы меня на Родину, "закрыли" бы. Да, я смелая девушка. Но я посмотрела назад и перекрестилась: поняла, что вовремя оттуда ноги сделала. Теперь и сама туда не хочу", – поплакалась она.

Напомним, в августе 2017 года ведущая ездила в Крым и называла его русским, а некоторое время назад приехала в Украину и пробыла здесь несколько дней.

Дана Борисова instagram/danaborisova_official

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 июля Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки" и поделилась снимками возле достопримечательностей.

Она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом.

Бывший зампредседателя ЦИК Андрей Магера после визита телеведущей задался вопросом, когда ж они "перестанут шастать".

Россияне также накинулись на Борисову с критикой по поводу лояльного отношения к Украине.

25 июля телеведущей запретили посещать Украину сроком на три года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram