"Плакала и крестилась": любимые киевляне Борисовой внезапно стали "нацистами"

Российская ведущая Дана Борисова, которой 25 июля СБУ запретила въезд в Украину, быстро сменила риторику о дружелюбном и любимом Киеве и начала рассказывать "страшилки о братской стране".
В этот же день она дала интервью "КП", пожаловавшись на агрессию со стороны украинцев и похвасталась тем, что обманула пограничников по поводу посещения аннексированного Крыма.
Борисова пожаловалась на Украину
"Да, я была в Крыму, а на границе соврала, что нет. Но у меня не было выхода. Меня пригласили всего на четыре дня, на съемки шоу "Пацанки-4" в качестве наставницы. Но вот наврала. В ответ пошли "нацистские" высказывания. Все это началось на третий день моего пребывания в Украине. В последний день страшно было в отель возвращаться — я боялась, что меня там "примут", – пожаловалась она.
Борисова на фоне Монумента Независимости
instagram/danaborisova_official
По словам Борисовой, по дороге в Россию она потеряла миграционную карточку, из-за чего "с ужасом" вспоминает эту ситуацию.
Дана Борисова в Киеве
instagram/danaborisova_official
"К нам пришли в полтретьего ночи: здоровенный пограничник с собакой и автоматом. Ругался на меня, сказал, что с поезда снимет. Я, конечно, включила слезы – поплакала, посмотрела на него грустно, и он меня пощадил. Там с поезда снимают на раз. Не отпустили бы меня на Родину, "закрыли" бы. Да, я смелая девушка. Но я посмотрела назад и перекрестилась: поняла, что вовремя оттуда ноги сделала. Теперь и сама туда не хочу", – поплакалась она.
Напомним, в августе 2017 года ведущая ездила в Крым и называла его русским, а некоторое время назад приехала в Украину и пробыла здесь несколько дней.
Дана Борисова
instagram/danaborisova_official
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 июля Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки" и поделилась снимками возле достопримечательностей.
Она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом.
Бывший зампредседателя ЦИК Андрей Магера после визита телеведущей задался вопросом, когда ж они "перестанут шастать".
Россияне также накинулись на Борисову с критикой по поводу лояльного отношения к Украине.
25 июля телеведущей запретили посещать Украину сроком на три года.
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