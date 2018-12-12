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"Ботокс так и выпирает!" Ани Лорак удивила сеть своей внешностью

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото и попала под шквал критики за внешность.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Так, пользователи сети обвинили Лорак в использовании ботокса.

"Ботокс так и выпирает!" Ани Лорак удивила сеть своей внешностью
"Ботокс так и выпирает!" Ани Лорак удивила сеть своей внешностью
"Ботокс так и выпирает!" Ани Лорак удивила сеть своей внешностью
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Также некоторые поклонники отметили, что певица уже развелась, так как обручальное кольцо у нее — на левой руке.

"Ботокс так и выпирает!" Ани Лорак удивила сеть своей внешностью
"Ботокс так и выпирает!" Ани Лорак удивила сеть своей внешностью

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинскую певицу Ани Лорак уже не впервые критикуют поклонники за ее внешний вид. Так, пользователи сети отметили, что певица увлекается пластическими операциями. Также в ноябре 2017 года Лорак публиковала архивные фото, на которых, как отметили поклонники, она выглядела намного красивее и естественней.

Персона
Ани Лорак
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