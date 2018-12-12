"Ботокс так и выпирает!" Ани Лорак удивила сеть своей внешностью

Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото и попала под шквал критики за внешность.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Так, пользователи сети обвинили Лорак в использовании ботокса.

Также некоторые поклонники отметили, что певица уже развелась, так как обручальное кольцо у нее — на левой руке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинскую певицу Ани Лорак уже не впервые критикуют поклонники за ее внешний вид. Так, пользователи сети отметили, что певица увлекается пластическими операциями. Также в ноябре 2017 года Лорак публиковала архивные фото, на которых, как отметили поклонники, она выглядела намного красивее и естественней.