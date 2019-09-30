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1 октября • обновлено в 01:05
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Боролся, как Заворотнюк: знаменитый продюсер скончался от рака

3.5т Читать материал на украинском

Американский продюсер и автор песен Майкл Джеймс Райан, известный как Busbee, умер в возрасте 43 лет от глиобластомы.

На протяжении всего лета текущего года мужчина проходил курс лечения, пишет Variety. Отметим, эта же агрессивная форма рака головного мозга, по данным СМИ, была диагностирована у российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Busbee сотрудничал с Pink, Шакирой, Тони Брэкстоном, Китом Урбаном и Гвен Стефани.

Новости
Умер известный российский режиссер

Майкл Джеймс Райан (Busbee)

Майкл Джеймс Райан (Busbee)

instagram.com/busbee

Он родился городе Уолнат-Крик, штат Калифорния, а в возрасте 24 лет он переехал в Лос-Анджелес, где начал писать песни для участников музыкальных реалити-шоу "Икс-фактор" и "Американский идол".

Одна из его самых знаменитых работ – альбом Hero кантри-певицы Марен Моррис. Райана номинировали на премию "Грэмми" за написанную для артистки песню My Church.

Майкл Джеймс Райан (Busbee)

Майкл Джеймс Райан (Busbee)

muzmo.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Париже на 93-году жизни умер известный французский актер Шарль Жерар. Это случилось в одной из столичных больниц, где легенда кино лежал в последнее время.

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Место
США
Теги
музыка смерть рак
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
искренне жаль...Царствие Небесное...
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