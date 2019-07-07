Боролся до последнего: в Бразилии умер легендарный музыкант

Основоположник музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в возрасте 88 лет. Информацию о смерти музыканта подтвердил в социальных сетях сын Жилберту.

"Мой отец ушел из жизни. Он боролся, пытаясь сохранять достоинство… Я благодарен моей семье... за то, что они оставались вместе с ним", - написал сын музыканта Марселу.

Жуан Жилберту фото DCM

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Точная причина смерти бразильского музыканта не называется, однако ранее СМИ сообщали о его проблемах со здоровьем.

Жуан Жилберту, родившийся в северо-восточном бразильском штате Баия, начал петь в 18 лет. В 1959 году, после переезда в Рио-де-Жанейро, он записал свою первую сольную пластинку - Chega de Saudade ("Хватит грустить"), исполнив композиции, написанные Томом Жобимом. Жилберту изобрел на основе самбы и джаза новый музыкальный стиль – босса-нову.

За свою карьеру Жилберту выпустил более 20 альбомов и неоднократно становился обладателем "Грэмми".

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