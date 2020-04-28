Борисова унизила Волочкову после скандала о зависимости балерины

Анна Михно Люди 09:57, 28.04.2020 Обновлено: 09:58, 28.04.2020

Российская телеведущая Дана Борисова резко отреагировала на новость о том, что балерина Анастасия Волочкова подала на нее в суд из-за скандальных высказываний.

Так, как передает издание "Домашний очаг" Борисова объяснила, почему обвинила Волочкову в алкогольной зависимости.

Дана Борисова
Instagram @danaborisova_official

По словам телеведущей, она видит проблемы балерины, так как у нее есть опыт в этом.

"То, что в паре передач я назвала ее алкоголичкой, это мое личное оценочное суждение, на которое имею полное право. Ибо, если видишь распухшую, неопрятную женщину с запахом алкоголя, то с моим огромным экспертным опытом можно стопроцентно сказать, есть ли у нее проблемы", – говорит Дана Борисова.

Анастасия Волочкова
golos.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову для защиты своей чести и достоинства.

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