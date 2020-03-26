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26 марта • обновлено в 19:31
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Борисова удивила признанием о романе с мужем Кравец: грех не воспользоваться

2.4т
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Российская телеведущая Дана Борисова эмоционально прокомментировала слухи о романе с мужем светской львицы Алены Кравец.

Так, звезда оправдалась за ролик, который появился в сети, где она абсолютно голая передавала привет мужчина. По словам Даны, она незамужняя женщина и может делать то, что хочет. Об этом сообщает издание "Собеседник".

Дана Борисова и Алена Кравец

Дана Борисова и Алена Кравец

"Конечно, я растерялась, что все слилось в Интернет. В свое оправдание могу сказать, что я незамужняя, свободная женщина. Я что, не могу общаться с мужчинами голой? Тем более, там я не голая была, а без лифчика. Трусики на мне были! В общем, не вижу в этом ничего нецеломудренного. Что касается мужа Кравец, то я давно знаю, что у них не сахар в семейной жизни", – сказала телеведущая.

Кроме того, она добавила, что положила глаз на мужа Кравец недавно. Они встретились на съемках одной из телевизионных программ.

Дана Борисова

Дана Борисова

Фото: instagram/danaborisova_official

"Ее мужем грех не воспользоваться. Я его знаю. Он стоял недавно за кулисами одной из программ, в которой мы обе участвовали. Я сразу подумала: "Ничего такой, симпатичный!" И еще раз повторюсь: я свободная женщина. С кем захотела, с тем и переспала", – подытожила Борисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дана Борисова показала соблазнительное фото в купальнике. Однако пользователи раскритиковали фигуру телеведущей.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Дана Борисова
Место
Россия
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