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15 марта • обновлено в 11:21
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Борисова осудила поведение Джигана

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Российская телеведущая Дана Борисова жестко высказалась о поведении Джигана, который несколько дней назад попал в психбольницу из-за наркозависимости.

Так, в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ звезда заявила, что ее возмутил тот факт, что во время одного из эфиров в Instagram Джиган матерился при детях и просил дочь принести ему пиво.

Дана Борисова

Дана Борисова

belnovosti.by

"Конечно, девочек очень жалко, и жену тоже они такие симпатичные. У него там зависимость многолетняя. Думаю, что повлиял шоу-бизнес и что ему все доступно: женщины, наркотики, деньги. Он всегда строил из себя примерного семьянина, была такая красивая и глянцевая история снаружи, но внутри такое днище", говорит Борисова.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @iamgeegun

По мнению Даны, после выписки из рехаба Джигану нужно пройти повторное лечение в течение полугода:

"В противном случае тюрьма, больница или смерть".

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Instagram @iamgeegun

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Оксана Самойлова Джиган Дана Борисова
Место
Россия
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