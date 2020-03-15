Российская телеведущая Дана Борисова жестко высказалась о поведении Джигана, который несколько дней назад попал в психбольницу из-за наркозависимости.
Так, в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ звезда заявила, что ее возмутил тот факт, что во время одного из эфиров в Instagram Джиган матерился при детях и просил дочь принести ему пиво.
Дана Борисова
belnovosti.by
"Конечно, девочек очень жалко, и жену тоже – они такие симпатичные. У него там зависимость многолетняя. Думаю, что повлиял шоу-бизнес и что ему все доступно: женщины, наркотики, деньги. Он всегда строил из себя примерного семьянина, была такая красивая и глянцевая история снаружи, но внутри такое днище", – говорит Борисова.
Оксана Самойлова и Джиган
Instagram @iamgeegun
По мнению Даны, после выписки из рехаба Джигану нужно пройти повторное лечение в течение полугода:
"В противном случае тюрьма, больница или смерть".
Джиган и Оксана Самойлова с детьми
Instagram @iamgeegun
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.
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