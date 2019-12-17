Вслед за Кельми и Осиным? Стало известно о проблемах запрещенной в Украине Борисовой из "Дом-2"

Российская телеведущая Дана Борисова отправляется в реабилитационный центр в Таиланде, в котором раньше лечилась от наркозависимости вместе с уже покойными музыкантами Евгением Осиным и Крисом Кельми.

Причиной тому, как сообщил председатель антинаркологического союза Никита Лушников, послужило ее биполярное расстройство, из-за которого знаменитость не может контролировать свои эмоции. Об этом говорит и видео, которое недавно Борисова выложила в личных Instagram-сториз. На нем, как можно заметить, она вела себя довольно странно и позировала перед зеркалом полуголой (видео смотрите ниже).

Дана Борисова Фото: instagram/danaborisova_official

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По словам Лушкова, на данный момент нет фактов, что телеведущая снова употребляет алкоголь или наркотики. Однако он вместе с психотерапевтом Даны решил отправить ее в клинику для ревизии качества трезвости.

Психотерапевт Марат, Дана Борисова и Никита Лушников Фото: instagram/nikita_lushnikov

"Дана неоднократно говорила о своем биполярном расстройстве, она принимает препараты. Дана сейчас не всегда справляется с эмоциями — и в итоге мы видим те сториз, которые наблюдали все вчера! Насчет возможного срыва: на данный момент нет фактов, что она употребляла алкоголь или наркотики. В любом случае, Дана через несколько дней уезжает на Самуи для ревизии качества трезвости. Это будет хорошая профилактика!" — написал Лушников на своей странице в Instagram.

Отметим, что среди российских звезд, с которыми Борисова находилась в реабилитационном центре в Самуи, только ей удалось "спастись". Так, телеведущая ранее заявляла, что Евгений Осин сорвался еще в клинике и начал снова пить, а Крис Кельми после того, как выписался. В результате они умерли от остановки сердца. Сама же Дана заявляла, что ничего не употребляла после выхода из клиники. И она заверила, что готова сдать любые анализы, чтобы это доказать.

Крис Кельми, Дана Борисова и Евгений Осин Фото: instagram/danaborisova_official

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