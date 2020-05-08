Российская телеведущая Дана Борисова заявила, что балерина Анастасия Волочкова оказывала эскорт-услуги.

Об этом знаменитость рассказала в новом интервью для YouTube-канала Super (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дана Борисова и Анастасия Волочкова

В частности, Борисова, которая раньше занималась эскортом, призналась, что этот вид заработка очень распространен среди представителей шоу-бизнеса.

"Я слышала, что этим занимаются. Не хочется мне ее уже гнобить, но, извините, про Настю Волочкову… На каждом углу висят ее расценки. Принимает у себя дома, она редко выходит куда-то. Предпочитает в своих хоромах сидеть со служанкой", – сказала телеведущая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дана Борисова заявила, что рэпер Джиган полинаркоман и ему необходима изоляция.

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