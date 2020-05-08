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8 мая • обновлено в 07:59
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Борисова хотела специально заразиться коронавирусом

1.3т
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Российская телеведущая Дана Борисова заявила, что хотела специально заразиться коронавирусом, чтобы снять об этом реалити-шоу.

Такое заявление звезда сделала в эфире программы "Алена, блин!" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дана Борисова

Дана Борисова

Instagram @danaborisova_official

Так, по словам Борисовой, ей сейчас скучно домой.

"Я хотела заразиться коронавирусом. А что? Я не боюсь. В нашем возрасте от этого не умирают. Вот Лещенко ему 80 лет не умер. Мне очень скучно сидеть дома. Со мной сейчас нет дочери Полины", заявила знаменитость.

Дана Борисова

Дана Борисова

Instagram @danaborisova_official

Однако, как призналась телеведущая, она готова была пойти на такой отчаянный шаг не только из-за денег:

"Я люблю скандальное шоу. Я живу хайпом. После реабилитация я исправилась и два года была скучная. Я не хотела быть героиней шоу, а была экспертом, выступая за 10 тысяч рублей в таком положительным ракурсе. А год назад меня что-то опять понесло".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дана Борисова заявила, что рэпер Джиган полинаркоман и ему необходима изоляция.

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Автор
Анна Михно
Персона
Дана Борисова
Место
Россия
Тег
Новости России
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