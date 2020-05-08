Российская телеведущая Дана Борисова заявила, что хотела специально заразиться коронавирусом, чтобы снять об этом реалити-шоу.

Такое заявление звезда сделала в эфире программы "Алена, блин!" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дана Борисова Instagram @danaborisova_official

Так, по словам Борисовой, ей сейчас скучно домой.

"Я хотела заразиться коронавирусом. А что? Я не боюсь. В нашем возрасте от этого не умирают. Вот Лещенко ему 80 лет – не умер. Мне очень скучно сидеть дома. Со мной сейчас нет дочери Полины", – заявила знаменитость.

Дана Борисова Instagram @danaborisova_official

Однако, как призналась телеведущая, она готова была пойти на такой отчаянный шаг не только из-за денег:

"Я люблю скандальное шоу. Я живу хайпом. После реабилитация я исправилась и два года была скучная. Я не хотела быть героиней шоу, а была экспертом, выступая за 10 тысяч рублей в таком положительным ракурсе. А год назад меня что-то опять понесло".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дана Борисова заявила, что рэпер Джиган полинаркоман и ему необходима изоляция.

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