Известный пропагандист Кремля показал фото и видео из Киева

Российский телеведущий и пропагандист Борис Корчевников приехал в украинскую столицу.

Соответствующее видео из центра Киева он опубликовал на своей странице в Instagram, показав, какой деятельностью занимается в стране, которую постоянно обсуждает на федеральных каналах РФ (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Корчевников возле лавры instagram/b.korchevnikov

В частности, телеведущий рассказал, что содействует реставрации двух соборов в Киево-Печерской лавре. Отдельное внимание Корчевников уделил больнице с храмом святого Агапита.

Борис Корчевников приехал в Киев Кадр из видео

"Когда-то в ней бывали еще наши цари. Потом, в советские годы, запустение. Сегодня это здание снова принадлежит Киево-Печерской лавре, и мы очень хотим, чтобы здесь снова была монастырская больница", – рассказал пропагандист.

Новости Видео с Гончаруком на фоне коловрата взбудоражило пропагандистов в России

Также он опубликовал совместный снимок с отцом Александром Клименко, который был победителем "Голоса", и матушкой Светланой. Кадр был сделан в Киеве.

Корчевников фотографирует лавру instagram/b.korchevnikov

Стоит отметить, что в 2014 году Служба безопасности запретила Корчевникову и еще ряду российских пропагандистов въезд в Украину. В ведомстве уточняли, что срок действия соответствующего постановления устанавливался в зависимости от фамилии журналиста, а именно от 3 до 5 лет.

Когда именно у Корчевникова заканчивается срок, неизвестно. Есть вероятность, что это уже произошло. Кроме того, журналист ранее угодил в базу сайта "Миротворец".

"Официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины", – сказано в описании на сайте.

Корчевников – Киево-Печерская лавра

Корчевников на Крещатике instagram/b.korchevnikov

Корчевников в Киеве – Зверинецкие пещеры instagram/b.korchevnikov

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Корчевников попал в ДТП с друзьями. Как известно, пропагандист является верующим, посещает храмы. Авария случилась как раз после того, как он посетил церковь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram