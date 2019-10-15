Известный пропагандист Кремля показал фото и видео из Киева

Российский телеведущий и пропагандист Борис Корчевников приехал в украинскую столицу.
Соответствующее видео из центра Киева он опубликовал на своей странице в Instagram, показав, какой деятельностью занимается в стране, которую постоянно обсуждает на федеральных каналах РФ (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Корчевников возле лавры
instagram/b.korchevnikov
В частности, телеведущий рассказал, что содействует реставрации двух соборов в Киево-Печерской лавре. Отдельное внимание Корчевников уделил больнице с храмом святого Агапита.
Борис Корчевников приехал в Киев
Кадр из видео
"Когда-то в ней бывали еще наши цари. Потом, в советские годы, запустение. Сегодня это здание снова принадлежит Киево-Печерской лавре, и мы очень хотим, чтобы здесь снова была монастырская больница", – рассказал пропагандист.
Также он опубликовал совместный снимок с отцом Александром Клименко, который был победителем "Голоса", и матушкой Светланой. Кадр был сделан в Киеве.
Корчевников фотографирует лавру
instagram/b.korchevnikov
Стоит отметить, что в 2014 году Служба безопасности запретила Корчевникову и еще ряду российских пропагандистов въезд в Украину. В ведомстве уточняли, что срок действия соответствующего постановления устанавливался в зависимости от фамилии журналиста, а именно от 3 до 5 лет.
Когда именно у Корчевникова заканчивается срок, неизвестно. Есть вероятность, что это уже произошло. Кроме того, журналист ранее угодил в базу сайта "Миротворец".
"Официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины", – сказано в описании на сайте.
Корчевников – Киево-Печерская лавра
Корчевников на Крещатике
instagram/b.korchevnikov
Корчевников в Киеве – Зверинецкие пещеры
instagram/b.korchevnikov
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Корчевников попал в ДТП с друзьями. Как известно, пропагандист является верующим, посещает храмы. Авария случилась как раз после того, как он посетил церковь.
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