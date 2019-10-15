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15 октября • обновлено в 18:28
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Известный пропагандист Кремля показал фото и видео из Киева

6.6т Читать материал на украинском

Российский телеведущий и пропагандист Борис Корчевников приехал в украинскую столицу.

Соответствующее видео из центра Киева он опубликовал на своей странице в Instagram, показав, какой деятельностью занимается в стране, которую постоянно обсуждает на федеральных каналах РФ (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Корчевников возле лавры

Корчевников возле лавры

instagram/b.korchevnikov

В частности, телеведущий рассказал, что содействует реставрации двух соборов в Киево-Печерской лавре. Отдельное внимание Корчевников уделил больнице с храмом святого Агапита.

Борис Корчевников приехал в Киев

Борис Корчевников приехал в Киев

Кадр из видео

"Когда-то в ней бывали еще наши цари. Потом, в советские годы, запустение. Сегодня это здание снова принадлежит Киево-Печерской лавре, и мы очень хотим, чтобы здесь снова была монастырская больница", – рассказал пропагандист.

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Также он опубликовал совместный снимок с отцом Александром Клименко, который был победителем "Голоса", и матушкой Светланой. Кадр был сделан в Киеве.

Корчевников фотографирует лавру

Корчевников фотографирует лавру

instagram/b.korchevnikov

Стоит отметить, что в 2014 году Служба безопасности запретила Корчевникову и еще ряду российских пропагандистов въезд в Украину. В ведомстве уточняли, что срок действия соответствующего постановления устанавливался в зависимости от фамилии журналиста, а именно от 3 до 5 лет.

Когда именно у Корчевникова заканчивается срок, неизвестно. Есть вероятность, что это уже произошло. Кроме того, журналист ранее угодил в базу сайта "Миротворец".

"Официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины", – сказано в описании на сайте.

Корчевников – Киево-Печерская лавра

Корчевников – Киево-Печерская лавра

Корчевников на Крещатике

Корчевников на Крещатике

instagram/b.korchevnikov

Корчевников в Киеве – Зверинецкие пещеры

Корчевников в Киеве – Зверинецкие пещеры

instagram/b.korchevnikov

Известный пропагандист Кремля показал фото и видео из Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Корчевников попал в ДТП с друзьями. Как известно, пропагандист является верующим, посещает храмы. Авария случилась как раз после того, как он посетил церковь.

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Тема
российская пропаганда
Место
Украина Киев
Теги
пропаганда Киево-Печерская лавра
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
москаляку на гілляку
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hunt andres
hunt andres
Мрази, с каких пор Корчевников у вас в прорагандистах, ссаносиние пропагандоны?
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Пузій Федір
Пузій Федір
Чомусь з раші сюди в останній час їде тільки руссская падаль. Случайнасть...?
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2 из 3 ответов | показать все
Putinen Puti
Putinen Puti
Пузій Федір, а эта падаль только здесь вонять и может за пару своих вонючих рублей со своей гнилой масковии...
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hunt andres
hunt andres
Пузій Федір, пузий, пузо почеши и сыби нах.
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