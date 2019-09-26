"Бордель какой-то": Лобода вызвала споры снимком в трусах

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала споры провокационным снимком.

На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой позирует в трусах и короткой леопардовое накидке.

Эротичный кадр Лобода многозначительно подписала: "Тебе", добавив эмодзи в виде волка. По этому поводу многие поклонники предположили, что речь идет о солисте немецкой группы Rammstein Тилле Линдеманне.

Светлана Лобода – провокационное фото в трусах instagram/lobodaofficial

По поводу откровенного снимка мнения в комментариях разделились. Фанаты, которые под любым, даже неудачным кадром певицы пишут восторженные отзывы, и в этот раз исключения не сделали. Но не все фолловеры испытывали восхищение при просмотре кадра.

"Трусы – это концертный костюм?", "Света, не простудитесь, стало прохладно", "А без трусов слабо", "Фу, тошнотина", "Это точно девушка", "Бордель какой-то", – отреагировала вторая часть аудитории.

Светлана Лобода почти голая instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до этого вышло интервью Лободы скандальной журналистке Ксении Собчак. Певица рассказала о своих отношениях с Линдеманном, а также порассуждала о ситуации между Украиной и Россией.

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