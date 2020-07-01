Боню "развели" на €10 тыс. из-за поправок в Конституцию РФ: что произошло

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бывшую участницу реалити "Дом-2" Викторию Боню, связавшись с ней от имени бизнесмена из РФ Евгения Чичваркина.

Во время телефонного звонка мужчина, представившийся Чичваркиным, попросил женщину с голосом Бони сделать ролик по поводу внесения поправок в Конституцию. Звезде предложили 10 тысяч евро, и она согласилась. Запись телефонного разговора опубликована в YouTube-канале пранкеров (видео смотрите в конце новости).

"Мы готовим такую глобальную кампанию по поводу поправок в Конституцию. У нас известные люди записывают ролики про то, что они не поддерживают эти поправки. Хотелось бы, чтобы ты тоже, если есть возможность, поучаствовала", – предложил мужчина.

Instagram Виктории Бони

Он добавил, что нужно записать ролик со слоганом "Нет поправкам в Конституцию" и указал, что у него "под это есть еще бюджет".

"Ты, наверное, слышала, что полностью переходит государству вся власть, соответственно там контроль огромный. Я слышал, что ты по поводу чипирования заявляла... 5G вышек", – заметил участник разговора.

Девушка сообщила, что фото обойдется в €5 тыс., видео – €7,5 тыс. Боня даже предложила скидку, однако собеседник заявил, что заплатит ей сумму больше – €10 тыс.

"Ну если за 10 пришлете, буду рада...Ты мне пришли текст, я запишу видео, ты его утвердишь, и потом уже когда будет понятно, что все подходит, потом и с деньгами тогда", – отметила Виктория.

Боня прокомментировала пранк с поправками в Конституцию РФ Instagram Виктории Бони

Позже она записала видео в Instagram, отметив, что видит "огромное количество вопросов насчет пранков". Она пояснила, что четыре недели назад выложила видео, где заявила, что считает поправки к Конституции "издевательством". Боня подтвердила, что после этого ей позвонил "некий бизнесмен". По ее словам, мужчина заявил, что согласен с ней и попросил ее высказать свою позицию в Instagram. Она подтвердила, что назвала ему расценки за посты, а тот предложил ей €10 тыс. Боня пояснила, что не отказывается от высказанных ей ранее слов и будет "всегда стоять на своем".

"Если вам предлагают за то, что вы мыслите так, как вы мыслите, заплатить, почему нет?" – объяснила девушка.

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