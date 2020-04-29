Экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня резко высказалась о телеведущей Ксении Собчак. Так, она потребовала, чтобы та разобралась и предоставила доказательства о том, что 5G не влияет на здоровье человека.

Об этом Боня заявила на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, она обвинила Собчак в том, что та организовала травлю и распускала сплетни о ней.

"Собчак меня заблокировала, но видимо бегает с левых страниц наблюдает за мной, иначе бы не приходила к моим стилистам с моими фото и не просила их сделать такой же образ. Ну да ладно, речь не об этом. Я для нее тупая блогерша из "Дом 2", а она общественный деятель, политик! Давайте обратимся к этому политику, чтобы наши интересы отстаивала, между тем, как благодаря ресурсам своих родителей отстаивает интересы своего бизнеса в судах! Мы хотим чтобы наши политики отстаивались интересы своих граждан, тогда мы и голосовать пойдем с поддержкой в следующий раз! Кто займётся тем, что станет изучать последствия влияния 5G на наше здоровье и здоровье наших детей?", - написала Боня.

Собчак не осталась в стороне и прокомментировала заявление Бони.

"А сейчас, вишенка на торте глобального п*здеца в моей жизни", - написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Ранее, Виктория Боня оскандалилась заявлением о коронавирусе. По словам звезды, он пойдет на пользу людям и все "заплатят за свою неосознанную жизнь именно такой ценой".

Как писал OBOZREVATEL, Боня также сделала странное заявление, в котором попыталась доказать теорию заговора, согласно которой распространение коронавируса связано с влиянием вышек связи 5G.