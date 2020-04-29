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29 апреля • обновлено в 20:55
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Боня набросилась на Собчак из-за 5G: ей жестко ответили

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Экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня резко высказалась о телеведущей Ксении Собчак. Так, она потребовала, чтобы та разобралась и предоставила доказательства о том, что 5G не влияет на здоровье человека.

Об этом Боня заявила на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, она обвинила Собчак в том, что та организовала травлю и распускала сплетни о ней.

Звезда "Дом 2" набросилась на Собчак из-за 5G: ведущая ответила

"Собчак меня заблокировала, но видимо бегает с левых страниц наблюдает за мной, иначе бы не приходила к моим стилистам с моими фото и не просила их сделать такой же образ. Ну да ладно, речь не об этом. Я для нее тупая блогерша из "Дом 2", а она общественный деятель, политик! Давайте обратимся к этому политику, чтобы наши интересы отстаивала, между тем, как благодаря ресурсам своих родителей отстаивает интересы своего бизнеса в судах! Мы хотим чтобы наши политики отстаивались интересы своих граждан, тогда мы и голосовать пойдем с поддержкой в следующий раз! Кто займётся тем, что станет изучать последствия влияния 5G на наше здоровье и здоровье наших детей?", - написала Боня.

бегает с левых страниц наблюдает за мной, иначе бы не приходила к моим стилистам с моими фото и не просила их сделать такой же образ. Ну да ладно, речь не об этом. Я для неё тупая блогерша из Д2, а она общественный деятель, политик! Давайте обратимся к этому политику, чтобы наши интересы отстаивала, между тем, как благодаря ресурсам своих родителей отстаивает интересы своего бизнеса в судах! Мы хотим чтобы наши политики отстаивались интересы своих граждан, тогда мы и голосовать пойдём с поддержкой в следующий раз! Что скажете, друзья? Кто займётся тем, что станет изучать последствия влияния 5G на наше здоровье и здоровье наших детей??

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Собчак не осталась в стороне и прокомментировала заявление Бони.

"А сейчас, вишенка на торте глобального п*здеца в моей жизни", - написала телеведущая в своем Telegram-канале.
Звезда "Дом 2" набросилась на Собчак из-за 5G: ведущая ответила

Ранее, Виктория Боня оскандалилась заявлением о коронавирусе. По словам звезды, он пойдет на пользу людям и все "заплатят за свою неосознанную жизнь именно такой ценой".

Как писал OBOZREVATEL, Боня также сделала странное заявление, в котором попыталась доказать теорию заговора, согласно которой распространение коронавируса связано с влиянием вышек связи 5G.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Виктория Боня Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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