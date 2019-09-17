Бондарчук женится на известной российской актрисе: подробности роскошной свадьбы

Расписавшиеся 16 сентября в Москве российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева решили провести свадьбу в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", ожидается, что торжество будет масштабным и дорогим. Так, для банкета пара сняла особняк середины 18 века на Невском — дом Беггровых. На свадьбу молодые пригласили около 200 человек, половине из которых оплатили дорогу и проживание в отеле.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук Фото: cosmo.ru

Фото из Telegram

Также, по словам инсайдеров, гости будут веселиться под выступление лидера группы "Морального кодекса" Сергея Мазаева. Это будет подарком музыканта на свадьбу Федора и Паулины.

"Я с ним вместе с 90-го года, он снял мне шесть или семь клипов, мы очень крепко дружим — и поэтому вот такой подарок будет — песни", — уточнил Мазаев для "Федерального агентства новостей".

Сергей Мазаев, Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Отметим, что свадьба, по данным журналистов, обойдется примерно в 20 миллионов рублей. Кроме того, гостям рекомендовано не делать фото с торжества для социальных сетей.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук Фото: film.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федор Бондарчук потерял миллионы на новой квартире. Он влетел на крупную сумму из-за неудачного ремонта, который не устроил артиста, потому ему пришлось начинать работы заново.

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