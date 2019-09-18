Бондарчук женился на Андреевой: история любви режиссера и актрисы

17 сентября в Санкт-Петербурге режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграли яркую свадьбу, приковав внимание общественности.

В сети долго ходили слухи по поводу того, как развивались их отношения, а парочка не давала никакх комментариев. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с историей любви режиссера и актрисы.

Как именно познакомились Бондарчук и Андреева, точной информации нет. Хотя Федор однажды упомянул, что обратил внимание на красивую и талантливую женщину на спектакле "Номер 13D" в МХТ имени Чехова. Позже актриса и режиссер лично познакомились, и, вероятно, этот момент можно считать началом истории любви.

Андреева и Бондарчук instagram/_paulina_andreeva

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Пара долгое время скрывала отношения от публики. Тем не менее, в 2015 году в сети начали распространять слухи, что Федор и Паулина закрутили бурный роман. Хотя подтверждений никаких не было, к тому же, Бондарчук был женат.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук на мероприятии instagram/_paulina_andreeva

Год спустя они подлили "масла в огонь", засветившись вместе на красной дорожке фестиваля "Кинотавр". После этого в сети долго обсуждали пару. Бондарчука даже называли изменником, ведь никто не знал, какие отношения были на тот момент у Федора и супруги Светланы Рудской, от которой у него есть дети. Андреева же в скандале выступила в роли разлучницы.

Счастливые Бондарчук и Андреева instagram/_paulina_andreeva

Тем не менее, в семье Бондарчука уже давно были проблемы, а брак логически направлялся к концу. Сама Рудская позже подтверждала, что их разрыв никак не связан с Паулиной.

После того, как Федор и Паулина официально перестали скрывать отношения, в окружении режиссера стали говорить, что давно не видели его таким счастливым. Однако перед тем, как они появились вместе на публике, в качестве пары, им пришлось выждать паузу.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева instagram/_paulina_andreeva

Последние годы неоднократно всплывала информация, что Андреева и Бондарчук поженились, однако ни разу это не подтвердилось. Поклонники предполагали, что пара медлит из-за сына Федора. Как бы там ни было, 17 сентября возлюбленные роскошно отметили свадьбу в кругу селебрити.

Паулина и Федор обнимаются instagram/_paulina_andreeva

Федор и Паулина на официальном мероприятии instagram/_paulina_andreeva

Милый кадр с Андреевой и Бондарчуком instagram/_paulina_andreeva

Как сообщал OBOZREVATEL, Бондарчук и Андреева пригласили на свадьбу около 200 человек, среди которых было много знаменитостей. Предполагалось, что торжественное мероприятие влетит режиссеру в круглую сумму.

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