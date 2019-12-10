Бондарчук с женой внезапно решили развестись: подробности

Сын известного российского режиссера Федора Бондарчука Сергей и его жена Тата официально разводятся.

Как сообщает Starhit, заявление о расторжении брака еще в ноябре подала сама Тата, и в декабре супруги станут свободными людьми. Отмечается, что никаких споров по поводу раздела имущества и опеки у них не возникло. Напомним, что у Таты и Сергея есть две дочери: 7-летняя Маргарита и 5-летняя Вера.

Сергей Бондарчук и Тата Мамиашвили Фото: spletnik.ru

"Иск о разводе поступил 15 ноября со стороны Таты. Разведут их 10 декабря, все достаточно мирно, раздела имущества не планируется. Так что в Новый год Бондарчуки вступят уже совершенно свободными людьми", — сообщили изданию в судебном участке.

Сергей Бондарчук с женой и детьми Фото: starhit.ru

К слову, по словам издания, ходили слухи, что причиной расставания Таты и Сергея Бондарчука стала измена со стороны последнего. Однако официальная версия не известна.

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