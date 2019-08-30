"Бомбита!" 67-летняя Аллегрова вызвала споры голой грудью

Известная российская певица Ирина Аллегрова переполошила не на шутку сеть совершенно нескромным декольте во время выступления на "Новой волне".

Соответствующими снимками 67-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram, вызвав удивление поклонников из-за оголенной груди.

"Готовы встречать осень", – спросила она у фолловеров под одной из фотографий, вызвав живую реакцию в комментариях.

Аллегрова сверкнула грудью в платье с глубоким декольте instagram /irinaallegrova.ru

Тем временем, образ Аллегровой понравился не всем. В сети разгорелись споры по поводу глубокого декольте. Хотя многие отметили, что для своего возраста певица выглядит потрясающе.

Аллегрова с глубоким декольте на "Новой волне" instagram /irinaallegrova.ru

"Бомбита", "В таком возрасте и так оголяться", "Неплохо бы сеточку и сверху, да и сзади бы не помешало! Перебор с декольте", "Ваш образ шикарный и сногсшибательный", "Я вот все на декольте смотрю и не могу понять, там настоящая грудь? Или нарисована", "Платье огонь", – отреагировали пользователи.

Аллегрова в экстравагантном платье с глубоким декольте instagram /irinaallegrova.ru

Аллегрова на "Новой волне" instagram /irinaallegrova.ru

Ирина Аллегрова и Игорь Крутой instagram /irinaallegrova.ru

Ирина Аллегрова на сцене instagram /irinaallegrova.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Аллегрова подверглась жесткой критике из-за обтягивающего наряда, в котором она вышла на сцену.

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