"Бомбита!" 67-летняя Аллегрова вызвала споры голой грудью

Известная российская певица Ирина Аллегрова переполошила не на шутку сеть совершенно нескромным декольте во время выступления на "Новой волне".
Соответствующими снимками 67-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram, вызвав удивление поклонников из-за оголенной груди.
"Готовы встречать осень", – спросила она у фолловеров под одной из фотографий, вызвав живую реакцию в комментариях.
Аллегрова сверкнула грудью в платье с глубоким декольте
instagram /irinaallegrova.ru
Тем временем, образ Аллегровой понравился не всем. В сети разгорелись споры по поводу глубокого декольте. Хотя многие отметили, что для своего возраста певица выглядит потрясающе.
Аллегрова с глубоким декольте на "Новой волне"
instagram /irinaallegrova.ru
"Бомбита", "В таком возрасте и так оголяться", "Неплохо бы сеточку и сверху, да и сзади бы не помешало! Перебор с декольте", "Ваш образ шикарный и сногсшибательный", "Я вот все на декольте смотрю и не могу понять, там настоящая грудь? Или нарисована", "Платье огонь", – отреагировали пользователи.
Аллегрова в экстравагантном платье с глубоким декольте
instagram /irinaallegrova.ru
Аллегрова на "Новой волне"
instagram /irinaallegrova.ru
Ирина Аллегрова и Игорь Крутой
instagram /irinaallegrova.ru
Ирина Аллегрова на сцене
instagram /irinaallegrova.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Аллегрова подверглась жесткой критике из-за обтягивающего наряда, в котором она вышла на сцену.
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