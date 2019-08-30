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"Бомбита!" 67-летняя Аллегрова вызвала споры голой грудью

1.3т Читать материал на украинском

Известная российская певица Ирина Аллегрова переполошила не на шутку сеть совершенно нескромным декольте во время выступления на "Новой волне".

Соответствующими снимками 67-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram, вызвав удивление поклонников из-за оголенной груди.

"Готовы встречать осень", – спросила она у фолловеров под одной из фотографий, вызвав живую реакцию в комментариях.

Аллегрова сверкнула грудью в платье с глубоким декольте

Аллегрова сверкнула грудью в платье с глубоким декольте

instagram /irinaallegrova.ru

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Тем временем, образ Аллегровой понравился не всем. В сети разгорелись споры по поводу глубокого декольте. Хотя многие отметили, что для своего возраста певица выглядит потрясающе.

Аллегрова с глубоким декольте на "Новой волне"

Аллегрова с глубоким декольте на "Новой волне"

instagram /irinaallegrova.ru

"Бомбита", "В таком возрасте и так оголяться", "Неплохо бы сеточку и сверху, да и сзади бы не помешало! Перебор с декольте", "Ваш образ шикарный и сногсшибательный", "Я вот все на декольте смотрю и не могу понять, там настоящая грудь? Или нарисована", "Платье огонь", – отреагировали пользователи.

"Бомбита!" 67-летняя Аллегрова вызвала споры голой грудью
"Бомбита!" 67-летняя Аллегрова вызвала споры голой грудью
"Бомбита!" 67-летняя Аллегрова вызвала споры голой грудью
"Бомбита!" 67-летняя Аллегрова вызвала споры голой грудью
"Бомбита!" 67-летняя Аллегрова вызвала споры голой грудью
"Бомбита!" 67-летняя Аллегрова вызвала споры голой грудью
Аллегрова в экстравагантном платье с глубоким декольте

Аллегрова в экстравагантном платье с глубоким декольте

instagram /irinaallegrova.ru

Аллегрова на "Новой волне"

Аллегрова на "Новой волне"

instagram /irinaallegrova.ru

Ирина Аллегрова и Игорь Крутой

Ирина Аллегрова и Игорь Крутой

instagram /irinaallegrova.ru

Ирина Аллегрова на сцене

Ирина Аллегрова на сцене

instagram /irinaallegrova.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Аллегрова подверглась жесткой критике из-за обтягивающего наряда, в котором она вышла на сцену.

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Персона
Ирина Аллегрова
Место
Россия Сочи
Теги
шоу-бизнес Красота
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