"Бомба!" Внучка Боярского в купальнике впечатлила сеть пышными формами

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина поделилась с поклонниками пикантными снимком.

Соответствующее фото 20-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram, поразив поклонников пышными формами в купальнике.

"Часть твоего сердца", – подписала она под снимком, на котором позирует на фоне пальм, демонстрируя загорелое тело в купальнике.

Екатерина Боярская в купальнике показала пышные формы instagram /kboyarskaya98

Поклонники были в восторге от сочных форм Боярской. "Ух, какая", "Модель", "Очень красиво", "Великолепно", "Бомба", "Очень красивая", – отреагировали фанаты.

Внучка Боярского показала пышную грудь instagram /kboyarskaya98

Внучка Боярского Екатерина instagram /kboyarskaya98

Екатерина Боярская - пикантное фото instagram /kboyarskaya98

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно внучка Боярского снялась в пикантной фотосессии. Она позировала в коротких шортах и топе, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.

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