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"Бомба!" Внучка Боярского в купальнике впечатлила сеть пышными формами

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Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина поделилась с поклонниками пикантными снимком.

Соответствующее фото 20-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram, поразив поклонников пышными формами в купальнике.

"Часть твоего сердца", – подписала она под снимком, на котором позирует на фоне пальм, демонстрируя загорелое тело в купальнике.

Екатерина Боярская в купальнике показала пышные формы

Екатерина Боярская в купальнике показала пышные формы

instagram /kboyarskaya98

Поклонники были в восторге от сочных форм Боярской. "Ух, какая", "Модель", "Очень красиво", "Великолепно", "Бомба", "Очень красивая", – отреагировали фанаты.

"Бомба!" Внучка Боярского в купальнике впечатлила сеть пышными формами
"Бомба!" Внучка Боярского в купальнике впечатлила сеть пышными формами
"Бомба!" Внучка Боярского в купальнике впечатлила сеть пышными формами
Внучка Боярского показала пышную грудь

Внучка Боярского показала пышную грудь

instagram /kboyarskaya98

Внучка Боярского Екатерина

Внучка Боярского Екатерина

instagram /kboyarskaya98

Екатерина Боярская - пикантное фото

Екатерина Боярская - пикантное фото

instagram /kboyarskaya98

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно внучка Боярского снялась в пикантной фотосессии. Она позировала в коротких шортах и топе, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Михаил Боярский
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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