"Бомба!" Внучка Боярского в купальнике впечатлила сеть пышными формами

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина поделилась с поклонниками пикантными снимком.
Соответствующее фото 20-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram, поразив поклонников пышными формами в купальнике.
"Часть твоего сердца", – подписала она под снимком, на котором позирует на фоне пальм, демонстрируя загорелое тело в купальнике.
Екатерина Боярская в купальнике показала пышные формы
instagram /kboyarskaya98
Поклонники были в восторге от сочных форм Боярской. "Ух, какая", "Модель", "Очень красиво", "Великолепно", "Бомба", "Очень красивая", – отреагировали фанаты.
Внучка Боярского показала пышную грудь
instagram /kboyarskaya98
Внучка Боярского Екатерина
instagram /kboyarskaya98
Екатерина Боярская - пикантное фото
instagram /kboyarskaya98
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно внучка Боярского снялась в пикантной фотосессии. Она позировала в коротких шортах и топе, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.
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