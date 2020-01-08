Главная Новости
8 января • обновлено в 08:37
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Бомба!" Ведущая "Дом-2" сверкнула голой грудью на новом фото

233
Читать материал на украинском

Ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова снова порадовала своих поклонников горячим снимком.

Соблазнительным кадром звезда поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Instagram @olgaorlova1311

Новости
"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото

На фотографии Орлова позирует полуголой, прикрыв обнаженную грудь кокосами.

Под снимком Ольга пожаловалась на критику со стороны подписчиков в ее адрес:

"Если честно, всегда с большим удивлением читаю негативные комментарии под фотками. Вот если мне человек не интересен – я на него и не подписываюсь. И уж тем более не стану заходить на его страницу, чтобы написать гадость. Поэтому я закрыла комментарии на своей странице для тех, кто на меня не подписан. Хочу общаться только с теми, кому интересна я и моя жизнь!"

В комментариях поклонники поддержали решение ведущей, а также уже традиционно засыпали звезду комплиментами:

"Бомба!" Ведущая "Дом-2" сверкнула голой грудью на новом фото
"Бомба!" Ведущая "Дом-2" сверкнула голой грудью на новом фото
"Бомба!" Ведущая "Дом-2" сверкнула голой грудью на новом фото
"Бомба!" Ведущая "Дом-2" сверкнула голой грудью на новом фото
"Бомба!" Ведущая "Дом-2" сверкнула голой грудью на новом фото
"Бомба!" Ведущая "Дом-2" сверкнула голой грудью на новом фото
"Бомба!" Ведущая "Дом-2" сверкнула голой грудью на новом фото
Ольга Орлова

Ольга Орлова

Instagram @olgaorlova1311

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Instagram @olgaorlova1311

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Орлова показала фанатам откровенный снимок в купальнике, на котором случайно засветила оголенную грудь.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Ольга Орлова
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги