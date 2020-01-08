"Бомба!" Ведущая "Дом-2" сверкнула голой грудью на новом фото

Ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова снова порадовала своих поклонников горячим снимком.

Соблазнительным кадром звезда поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Ольга Орлова Instagram @olgaorlova1311

На фотографии Орлова позирует полуголой, прикрыв обнаженную грудь кокосами.

Под снимком Ольга пожаловалась на критику со стороны подписчиков в ее адрес:

"Если честно, всегда с большим удивлением читаю негативные комментарии под фотками. Вот если мне человек не интересен – я на него и не подписываюсь. И уж тем более не стану заходить на его страницу, чтобы написать гадость. Поэтому я закрыла комментарии на своей странице для тех, кто на меня не подписан. Хочу общаться только с теми, кому интересна я и моя жизнь!"

В комментариях поклонники поддержали решение ведущей, а также уже традиционно засыпали звезду комплиментами:

Ольга Орлова Instagram @olgaorlova1311

Ольга Орлова Instagram @olgaorlova1311

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Орлова показала фанатам откровенный снимок в купальнике, на котором случайно засветила оголенную грудь.

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