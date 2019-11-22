"Бомба просто": Астафьева засветила свои прелести в прозрачном платье без белья

Украинская певица Даша Астафьева поделилась новыми соблазнительными фото.

В своем Instagram артистка опубликовала фотографии из Исландии, на которых засветила аппетитные формы.

"Всеми правдами и неправдами мы добрались до ледника... Три мечтателя. Конечно, Исландия - то заветное, которое нельзя долго держать в себе. Иначе страхи, сомнения и новогодние корпоративы украдут на части", - подписала фото звезда.

Instagram

Новости Полуголая Астафьева выставила напоказ пышные формы

Так, на снимках Астафьева сфотографирована в прозрачном коротком платье, которое надела на голое тело, без белья.

Даша Астафьева в прозрачном платье Instagram

Даша Астафьева в прозрачном платье Instagram

Поклонники Даши не смогли пройти мимо откровенной публикации звезды, отметив ее шикарную фигуру:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полуголая украинская певица Даша Астафьева выставила напоказ пышные формы.

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