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22 ноября • обновлено в 12:26
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"Бомба просто": Астафьева засветила свои прелести в прозрачном платье без белья

1.7т
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Украинская певица Даша Астафьева поделилась новыми соблазнительными фото.

В своем Instagram артистка опубликовала фотографии из Исландии, на которых засветила аппетитные формы.

"Всеми правдами и неправдами мы добрались до ледника... Три мечтателя. Конечно, Исландия - то заветное, которое нельзя долго держать в себе. Иначе страхи, сомнения и новогодние корпоративы украдут на части", - подписала фото звезда.

"Бомба просто": Астафьева засветила свои прелести в прозрачном платье без белья

Instagram

Новости
Полуголая Астафьева выставила напоказ пышные формы

Так, на снимках Астафьева сфотографирована в прозрачном коротком платье, которое надела на голое тело, без белья.

Даша Астафьева в прозрачном платье

Даша Астафьева в прозрачном платье

Instagram

Даша Астафьева в прозрачном платье

Даша Астафьева в прозрачном платье

Instagram

Поклонники Даши не смогли пройти мимо откровенной публикации звезды, отметив ее шикарную фигуру:

"Бомба просто": Астафьева засветила свои прелести в прозрачном платье без белья
"Бомба просто": Астафьева засветила свои прелести в прозрачном платье без белья
"Бомба просто": Астафьева засветила свои прелести в прозрачном платье без белья
"Бомба просто": Астафьева засветила свои прелести в прозрачном платье без белья
"Бомба просто": Астафьева засветила свои прелести в прозрачном платье без белья
"Бомба просто": Астафьева засветила свои прелести в прозрачном платье без белья

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полуголая украинская певица Даша Астафьева выставила напоказ пышные формы.

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Автор
Анна Михно
Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
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