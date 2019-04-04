"Бомба!" Каменских в откровенном наряде привела фанов в восторг

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) взбудоражила поклонников ярким снимком со съемок.

Звезда позировала в откровенном красном вечернем платье, юбка которого в полете выглядела, как цветок. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram и вызвала массу восторженных отзывов.

"Я так рад поделиться с вами некоторыми закулисными моментами съемок Peligroso (Remix)! Да, там происходило настоящее волшебство, и я горжусь результатом, который мы получили", – подписала она под снимком.

Поклонники были в восторге от нового снимка Каменских. В комментариях написали, что она выглядит горячо и прекрасно, а фото получилось очень удачным. Ее даже сравнили с Кармен – героиня оперы Жоржа Бизе.

"Изумительное фото", "Девочка-цветок", "Фото – бомба", "Какая горячая", "Фигура – бомба", "Как Кармен", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала поклонникам роскошное тело в прозрачном кружевном белье.

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