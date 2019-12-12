"Бомба": экс-солистка "ВИА Гры" завела сеть откровенным фото без белья

Российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова поделилась откровенным фото.

На снимке, который звезда опубликовала на странице в Instagram, Котова запечатлена в соблазнительном наряде.

Татьяна Котова Инстаграм

В частности, внимание подписчиков привлек короткий топ, который певица надела на голое тело без белья. Сквозь него просвечивалась пышная грудь Котовой.

Татьяна Котова Инстаграм

Поклонники не смогли удержаться, увидев пикантную фотографию, и засыпали Татьяну комплиментами:

"Секси", "Идеальное тело", "Кукла просто", "Просто прелесть", "Красотка, обожаю", "Таня, это просто вау", "Вы в шикарной форме. Глаза радуются".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Котова анонсировала выход новой песни, проиллюстрировав фотографией, выполненной в голливудском стиле. Она позировала в роскошном платье и платке на голове.

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