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12 декабря • обновлено в 08:09
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"Бомба": экс-солистка "ВИА Гры" завела сеть откровенным фото без белья

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Российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова поделилась откровенным фото.

На снимке, который звезда опубликовала на странице в Instagram, Котова запечатлена в соблазнительном наряде.

Татьяна Котова

Татьяна Котова

Инстаграм

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В частности, внимание подписчиков привлек короткий топ, который певица надела на голое тело без белья. Сквозь него просвечивалась пышная грудь Котовой.

Татьяна Котова

Татьяна Котова

Инстаграм

Поклонники не смогли удержаться, увидев пикантную фотографию, и засыпали Татьяну комплиментами:

"Секси", "Идеальное тело", "Кукла просто", "Просто прелесть", "Красотка, обожаю", "Таня, это просто вау", "Вы в шикарной форме. Глаза радуются".

"Бомба": экс-солистка "ВИА Гры" завела сеть откровенным фото без белья
"Бомба": экс-солистка "ВИА Гры" завела сеть откровенным фото без белья
"Бомба": экс-солистка "ВИА Гры" завела сеть откровенным фото без белья
"Бомба": экс-солистка "ВИА Гры" завела сеть откровенным фото без белья
"Бомба": экс-солистка "ВИА Гры" завела сеть откровенным фото без белья
"Бомба": экс-солистка "ВИА Гры" завела сеть откровенным фото без белья
"Бомба": экс-солистка "ВИА Гры" завела сеть откровенным фото без белья
"Бомба": экс-солистка "ВИА Гры" завела сеть откровенным фото без белья

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Котова анонсировала выход новой песни, проиллюстрировав фотографией, выполненной в голливудском стиле. Она позировала в роскошном платье и платке на голове.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Татьяна Котова
Место
Россия
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