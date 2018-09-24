''Больше жизни'': Ротару показала фото с любимым мужчиной

Известная певица и народная артистка Украины София Ротару опубликовала архивное фото с мужем Анатолием Евдокименко, который умер в 2002 году от инсульта.

Соответствующим снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте. Артистка рассказала, что в этом году исполнилось 50 лет со дня свадьбы.

"День рождения семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает. Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни", – подписала певица.

Пользователи поддержали Ротару. В комментариях заметили, что ее сын Руслан очень похож на покойного отца, потому образ любимого человека будет всегда рядом.

"Ваш сын очень похож на своего отца, поэтому образ мужа всегда рядом", "Ваша жизнь, пример для подражания", "София Михайловна, Вы легендарная! Как же я Вас люблю и всегда восхищаюсь Вами! Это очень сильно, любить и оставаться верной единственному на вечно", - написали поклонники.

Стоит отметить, что после смерти Евдокименко Ротару больше не выходила замуж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Ротару стало плохо на мероприятии, в результате чего она оказалась в больнице. Через несколько дней ее заметили в компании молодого мужчины.