"Больше нет смысла скрывать": Лазарев показал видео со "свадьбы" и дал объяснение

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал загадочный снимок со своей "свадьбы", который распространяли в сети 13 июня.

Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором оказалось, что вся эта сцена с невестой у алтаря является рекламой.

"Больше нет смысла скрывать. Я наконец-то решился. И очень счастлив, что могу сделать счастливыми вас, мои любимые подписчики", – подписал он под роликом, держа интригу.

В видео Лазарев идет с моделью из Израиля от свадебной арки, все бросают им в дороге лепестки роз. "Невеста" говорит ему, что счастлива. На что получает следующий ответ:

Сергей Лазарев - свадьба-фейк Кадр из видео

"Я тоже. Девушка, а машина то моя где?! Я только что купил новый автомобиль. Это главный приз в моем беспроигрышном конкурсе. Или победитель может забрать миллион рублей", – заявил певец.

Он пообещал каждому, кто подпишется на аккаунтs "leto lazareva" в Instagram, косметику от фирмы "Л’Этуаль". А самым главным призом в списке артиста является Mercedes-Benz.

"Ну все понятно . Рекламный ход удался . Свои комменты даже не нашла", "Удивительно , что все мои комменты пропали", "Вот -же Пиз **бол ! Пиз **т и не краснеет ! Это вообще полное дно для артиста. Неужели кто -то еще ведется на подобного рода цирк", "Я думала , что он женился", – отреагировали поклонники.

Напомним, что 13 июня в сети появилась "свадебная" фотография Лазарева. Пользователи озвучили разные версии: начиная от съемок нового клипа, заканчивая скрытием нетрадиционной ориентации.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в СМИ также распространились слухи о рождении дочери Сергея Лазарева, которую он якобы скрывал более 8 месяцев. В настоящее время официально известно только об одном ребенке российского певца – Сергей в одиночку воспитывает сына Никиту. Артист никогда не был в браке, о том, кто родил ему мальчика, он также не рассказывает. Сейчас Никите 4,5 года.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!