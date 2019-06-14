"Больше нет смысла скрывать": Лазарев показал видео со "свадьбы" и дал объяснение

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал загадочный снимок со своей "свадьбы", который распространяли в сети 13 июня.
Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором оказалось, что вся эта сцена с невестой у алтаря является рекламой.
"Больше нет смысла скрывать. Я наконец-то решился. И очень счастлив, что могу сделать счастливыми вас, мои любимые подписчики", – подписал он под роликом, держа интригу.
В видео Лазарев идет с моделью из Израиля от свадебной арки, все бросают им в дороге лепестки роз. "Невеста" говорит ему, что счастлива. На что получает следующий ответ:
Сергей Лазарев - свадьба-фейк
Кадр из видео
"Я тоже. Девушка, а машина то моя где?! Я только что купил новый автомобиль. Это главный приз в моем беспроигрышном конкурсе. Или победитель может забрать миллион рублей", – заявил певец.
Он пообещал каждому, кто подпишется на аккаунтs "leto lazareva" в Instagram, косметику от фирмы "Л’Этуаль". А самым главным призом в списке артиста является Mercedes-Benz.
"Ну все понятно . Рекламный ход удался . Свои комменты даже не нашла", "Удивительно , что все мои комменты пропали", "Вот -же Пиз **бол ! Пиз **т и не краснеет ! Это вообще полное дно для артиста. Неужели кто -то еще ведется на подобного рода цирк", "Я думала , что он женился", – отреагировали поклонники.
Больше нет смысла скрывать .. Я наконец-то решился И очень счастлив, что могу сделать счастливыми вас, мои любимые подписчики! Это не конкурс, ведь АБСОЛЮТНО ВСЕ, кто добавит в друзья @leto_lazareva и всех друзей аккаунта @leto_lazareva , ПОЛУЧАТ подарки от Л’Этуаль! ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ А самый главный приз это новенький Mercedes-Benz или же победитель может забрать 💸 1.000.000 рублей! ⠀ ⠀ Чтобы было много, очень много победителей, я также дарю 🎁10 ГОДОВЫХ запасов косметики 🛍50 бьютибоксов 💸 и денежные призы ЕЖЕДНЕВНО Просто добавь в друзья @leto_lazareva и всех его друзей! И жди свой подарок от меня. ⠀⠀⠀⠀⠀ А прямо сейчас оставь комментарий под этим постом и я уже сегодня выберу того, кому переведу 20 000 рублей на карту. P.s. количество комментариев не ограничено. В любое время напишу стоп и выберем 15-ый комментарий до стоп! Помните, в этом бесплатном конкурсе выиграют ВСЕ! Поехали 👇 #сергейлазарев #конкурс
Напомним, что 13 июня в сети появилась "свадебная" фотография Лазарева. Пользователи озвучили разные версии: начиная от съемок нового клипа, заканчивая скрытием нетрадиционной ориентации.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в СМИ также распространились слухи о рождении дочери Сергея Лазарева, которую он якобы скрывал более 8 месяцев. В настоящее время официально известно только об одном ребенке российского певца – Сергей в одиночку воспитывает сына Никиту. Артист никогда не был в браке, о том, кто родил ему мальчика, он также не рассказывает. Сейчас Никите 4,5 года.
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