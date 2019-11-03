"Больше не выйду": Пугачева расстроила зрителей на концерте в Минске

Певица Алла Пугачева заявила, что не выйдет на сцену до 80-летнего юбилея. Кроме того, артистка отказалась выходить на бис после концерта в Минске, чем расстроила своих фанатов.
Пугачева отметила, что очень устала. Видео размещено в социальной сети Instagram.
Алла Пугачева
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После того, как зал начал звать Пугачеву на бис, она из-за кулис сообщила, что устала.
"Не кричите, я больше не выйду. Я лежу на диванчике, сейчас мне принесут чаю...", - сказала певица.
Как ранее писал OBOZREVATEL, примадонна российской эстрады Алла Пугачева прибыла 2 ноября в Беларусь, где повторила недавнюю выходку с проездом по перрону на автомобиле.
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