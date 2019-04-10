Больше не холостяк: 45-летний украинский актер женился

Украинский актер Алексей Нагрудный, звезда сериала "Звонарь", расстался со статусом "холостяка". На прошлой неделе артист отпраздновал свое 45-летие и женился на кастинг-директоре Светлане Горошковой.

Свадебная церемония прошла в европейском стиле в центре столицы. Вместо традиционного белого наряда невеста выбрала короткое дизайнерское платье и белые кеды.

Пару поздравили хорошо известные украинскому зрителю звезды кино и телевидения, коллеги по цеху. Среди них Стас Боклан, Лилия Ребрик, Андрей Дикий, Любава Грешнова, Михаил Кукуюк, Ольга Павловец, Кирилл Жандаров и другие.

Насколько известно, Алексей Нагрудный и Светлана Горошкова давно живут вместе и воспитывают 11-летнего сына Александра. Недавно парень дебютировал в главной роли украинского проекта "Семья на год" - пошел по стопам отца.

Премьера детективного сериала "Звонарь", в котором Алексей Нагрудный сыграл одну из главных ролей, состоялась 1 апреля на канале 2+2.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в четверг, 4 апреля российскому секс-символу, актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву исполнилось 52 года. В день рождения сын звезды сериалов "Кухня" и "Физрук" Кирилл Нагиев показал, как Дмитрий выглядел в молодости, опубликовав архивный снимок в Instagram.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram