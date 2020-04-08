Украинская телеведущая, экс-звезда программы "Орел и решка" Жанна Бадоева рассказала о карантине в Италии.

Так, по словам артистки, его ввели в стране еще с начала марта и люди уже сильно устали сидеть дома. Бадоева отметила, что в связи с вынужденной изоляцией в полиции участились вызовы из-за семейных ссор и насилия. Об этом Бадоева заявила в интервью российской журналистке Ирине Шихман (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Жанна Бадоева Фото: instagram/zhanna_badoeva

"Ты знаешь, во-первых, мы тут находимся на жестком карантине с начала марта. Мы уже адаптировались. Хотя я говорю с людьми и, конечно, все устали, все хотят двигаться и им уже сложно жить со своими мужьями и женами. В полиции участились вызовы из-за семейных ссор, домашнего насилия, агрессии. У людей же тоже сдают нервы и они могут выплескивать свой негатив только на тех, кто рядом. Потому что ты не можешь пойти никуда: на работу, к друзьям. Только сидишь дома и выходишь в магазин или в аптеку по специальному разрешению", – сказала Бадоева.

Также она добавила, что надеется: в конце апреля это все закончится и все смогут снова жить привычной жизнью.

Жанна Бадоева Скриншот с видео

"Я знаю, что существует три этапа этого вируса. Первый, когда заражено очень большое количество людей. Второй – половина, а третий, когда никто. И мне сказали, что наша зона вошла уже на вторую стадию. Надеюсь, что в конце апреля мы выйдем в ноль и снова начнем жить привычной жизнью", – подытожила Бадоева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский актер, звезда фильма "Выжившие" Джей Бенедикт умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он скончался в возрасте 68 лет.

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