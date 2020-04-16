"Больше 40 лет и не дашь!" Пугачева поразила поклонников внешним видом

Кристина Долматова Люди 11:09, 16.04.2020 Обновлено: 11:36, 16.04.2020

Российская певица Алла Пугачева порадовала поклонников новым селфи, показав лицо крупным планом.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instgram. На нем примадонна позировала с нежным макияжем и объемной прической.

Алла Пугачева
Фото: globallookpress.com

"Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления", – написала Пугачева.

Алла Пугачева

Поклонники засыпали певицу комплиментами, отметив, что она выглядит на фото очень красиво и молодо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева показала стройные ноги в соблазнительном платье с экстравагантным разрезом.

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