"Больше 40 лет и не дашь!" Пугачева поразила поклонников внешним видом

Российская певица Алла Пугачева порадовала поклонников новым селфи, показав лицо крупным планом.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instgram. На нем примадонна позировала с нежным макияжем и объемной прической.

Алла Пугачева Фото: globallookpress.com

"Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления", – написала Пугачева.

Алла Пугачева

Поклонники засыпали певицу комплиментами, отметив, что она выглядит на фото очень красиво и молодо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева показала стройные ноги в соблазнительном платье с экстравагантным разрезом.