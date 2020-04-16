"Больше 40 лет и не дашь!" Пугачева поразила поклонников внешним видом

Российская певица Алла Пугачева порадовала поклонников новым селфи, показав лицо крупным планом.
Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instgram. На нем примадонна позировала с нежным макияжем и объемной прической.
Алла Пугачева
Фото: globallookpress.com
"Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления", – написала Пугачева.
Алла Пугачева
Поклонники засыпали певицу комплиментами, отметив, что она выглядит на фото очень красиво и молодо.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева показала стройные ноги в соблазнительном платье с экстравагантным разрезом.
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