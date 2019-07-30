"Большая рыба утаскивает!" Полякова показала, как развлекается на отдыхе

Украинская поп-дива Оля Полякова показала, как развлекается на отдыхе в реке.

Соответствующее видео снимала ее дочь Мария, а ролик опубликован в сторис певицы в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Так, Полякова уже в сумерки решила искупаться в речке. Она попросила дочку не уходить далеко, потому что ее может утащить большая рыба.

Оля Полякова в купальнике instagram /polyakovamusic

"Маруська, не уходи. Я боюсь, что меня большая рыба утянет. Папу позовешь, будешь кричать: "папа, имаму большая рыба утаскивает", – посмеялась певица, окунаясь с головой в воду, повеселив дочь.

Оля Полякова instagram /polyakovamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова засветилась в компании незнакомца на отдыхе. Она показала видео, как мужчина шлепает ее веником в бане.

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