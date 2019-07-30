Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Большая рыба утаскивает!" Полякова показала, как развлекается на отдыхе

1.2т Читать материал на украинском

Украинская поп-дива Оля Полякова показала, как развлекается на отдыхе в реке.

Соответствующее видео снимала ее дочь Мария, а ролик опубликован в сторис певицы в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Так, Полякова уже в сумерки решила искупаться в речке. Она попросила дочку не уходить далеко, потому что ее может утащить большая рыба.

Оля Полякова в купальнике

Оля Полякова в купальнике

instagram /polyakovamusic

Новости
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска

"Маруська, не уходи. Я боюсь, что меня большая рыба утянет. Папу позовешь, будешь кричать: "папа, имаму большая рыба утаскивает", – посмеялась певица, окунаясь с головой в воду, повеселив дочь.

Оля Полякова

Оля Полякова

instagram /polyakovamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова засветилась в компании незнакомца на отдыхе. Она показала видео, как мужчина шлепает ее веником в бане.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel