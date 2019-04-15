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"Большая просьба вернуть!" Влад Яма угодил в нелепую ситуацию в Одессе

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Известный украинский хореограф Влад Яма рассказал о неприятном инциденте, который с ним случился в Одессе.

Так, Влад опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором пожаловался, что ночью, 15 апреля, из его машины злоумышленники поснимали зеркала (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Друзья, мне часто предлагали помощь в Одессе, вот сейчас можно. Сегодня в 3.10 ночи на Успенской 55 с машины сняли зеркала. Большая просьба вернуть. Или вернуть умельцев, лучше без рук", — подписал видео артист.

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В ролике также отмечается, что на лобовом стекле оставили записку с номером телефона, чтобы за деньги вернуть владельцу похищенное.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева пожаловалась, что у нее украли кошелек с деньгами и банковскими картами во время отпуска в Лондоне.

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Персона
Влад Яма
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Schuck Paula
Schuck Paula
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