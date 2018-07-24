"Больной на голову!" Актер-доброволец на Донбассе разозлил россиян мощной речью

Слова российского актера Анатолия Пашинина, воюющего на Донбассе на стороне Украины, о том, что он испытывает большое удовольствие от боевых действий, вызвали ажиотаж в топовых пропагандистских СМИ России.

Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной, опубликованном на ее YouTube-канале. Примечательно, что вскоре запись была удалена автором.

"Актер Пашинин рассказал о прелестях войны в Донбассе", "Убивать — это приятно": актер Пашинин наслаждается войной", "Воюющий в Донбассе российский актер Пашинин рассказал об удовольствии от войны", - пестрили заголовки российских изданий.

Под новостями пользователи резко высказались относительно заявления актера и его отношению к Украине.

"Извращенные у него какие-то понятия об удовольствиях. Вот когда ему ноги оторвет, то это будет действительно удовольствие ему вместе с теми людьми, кровь чьих родственников он пролил", - написал Василий Азарко.

"Какой же он "российский актер"? Просто больной на голову человек", "Хватит уже называть его российским актером! К тому же человек, получающий удовольствие от войны, это просто - убийца", - добавили юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пашинин также заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой.