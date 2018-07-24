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"Больной на голову!" Актер-доброволец на Донбассе разозлил россиян мощной речью

3.7тЧитать новость на украинском

Слова российского актера Анатолия Пашинина, воюющего на Донбассе на стороне Украины, о том, что он испытывает большое удовольствие от боевых действий, вызвали ажиотаж в топовых пропагандистских СМИ России.

Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной, опубликованном на ее YouTube-канале. Примечательно, что вскоре запись была удалена автором.

"Актер Пашинин рассказал о прелестях войны в Донбассе", "Убивать — это приятно": актер Пашинин наслаждается войной", "Воюющий в Донбассе российский актер Пашинин рассказал об удовольствии от войны", - пестрили заголовки российских изданий.

Под новостями пользователи резко высказались относительно заявления актера и его отношению к Украине.

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"Извращенные у него какие-то понятия об удовольствиях. Вот когда ему ноги оторвет, то это будет действительно удовольствие ему вместе с теми людьми, кровь чьих родственников он пролил", - написал Василий Азарко.

"Какой же он "российский актер"? Просто больной на голову человек", "Хватит уже называть его российским актером! К тому же человек, получающий удовольствие от войны, это просто - убийца", - добавили юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пашинин также заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Пашинин
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Ильченко София
Ильченко София
Рузькой зольдат!Береги себя паскуда ватная!скоро и за тобой прийдут, вошь кацапская!
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Ильченко София
Ильченко София
Кацапье ипучее!Кому,кому,но только не вам давать оценку его удовольствиям.Правильно он говорит, что получает удовольствие от того, что фашистский фарш, уменьшает на УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ.Значит по вашему,мрази конченные, прийти в чужое государство с войной, врать,цинично пропагандировать всякую ересь, убивать,пытать,женщин,детей,запрещая их родной флаг,и сунуть свою кровавую тряпку,это нормально.Удовольствие реально приятное,и очень нужное.НИЗКИЙ ПОКЛОН ПАШИНИНУ,ЗА ЕГО ПОМОЩЬ ,в уничтожении всей этой бомжерузкой рвани.Смерть вражинам хуйловским!Слава Украине!Слава Пашинину!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Очередное доказательство никчемности козлорылых скотов, Прилепин по всем каналам хвастается что убивает украинцев и кацапы млеют, как только адекватный чувак отстреливает русскуь мразоту, у кацапов истерика.
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