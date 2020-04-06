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6 апреля • обновлено в 22:11
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Больной Лещенко оправдался за посещение шоу

2.5т
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Известный российский артист Лев Лещенко прокомментировал свое состояние и рассказал, почему посещал мероприятия и телевизионные шоу вместо самоизоляции.

Кроме того, он заявил, что не заразил никого, пишет "Московский комсомолец".

"Малахов меня умолил!" Больной Лещенко оправдался за посещение шоу

РИА

"Я очень не хотел, отказывался, объяснял, что я на самоизоляции. Малахов меня буквально умалил. "Будет отдельная гримерка! Съемка очень короткая! 10 лет со дня смерти Вали Толкуновой! Ну как без вас?" И я сдался, потому что это ведь моя работа. Я вернулся уже задолго до съемок, чувствовал себя прекрасно, никого вокруг меня больных не было, никто не захворал из моего окружения. Еще не было и распоряжения о введении карантина. И я поэтому согласился, я ведь работать поехал. Это – работа моя! Я еще был на вечеринке у Аллы Крутой, но там тоже никого не заразил", - заявил артист.

Артист уже отправился домой после 10-дневного лечения. Последний тест Лещенко на коронавирус оказался отрицательным. Он заявил журналистам, что будет изолироваться и долечиваться дома.

"Малахов меня умолил!" Больной Лещенко оправдался за посещение шоу

Газета.Ру

Как ранее писал OBOZREVATEL, коронавирус был обнаружен у певца Льва Лещенко.

Концертный директор артиста Андрей Гайдель рассказал о нестабильном состоянии артиста, который находится сейчас в больнице в Коммунарке: ему становится то лучше, то хуже.

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Автор
Мария Дидык
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
"Это работа моя" пропагандировать "коронавируса нет" и "распоряжении о введении карантина" и сейчас нет есть каникулы. Старый маразматик, куда пришёл, зачем ничё не помню ничё не знаю. И "Невиноватая я... " это всё чё от СССР осталось.
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