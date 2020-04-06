"Малахов меня умолил!" Больной Лещенко оправдался за посещение шоу

Известный российский артист Лев Лещенко прокомментировал свое состояние и рассказал, почему посещал мероприятия и телевизионные шоу вместо самоизоляции.

Кроме того, он заявил, что не заразил никого, пишет "Московский комсомолец".

РИА

"Я очень не хотел, отказывался, объяснял, что я на самоизоляции. Малахов меня буквально умалил. "Будет отдельная гримерка! Съемка очень короткая! 10 лет со дня смерти Вали Толкуновой! Ну как без вас?" И я сдался, потому что это ведь моя работа. Я вернулся уже задолго до съемок, чувствовал себя прекрасно, никого вокруг меня больных не было, никто не захворал из моего окружения. Еще не было и распоряжения о введении карантина. И я поэтому согласился, я ведь работать поехал. Это – работа моя! Я еще был на вечеринке у Аллы Крутой, но там тоже никого не заразил", - заявил артист.

Артист уже отправился домой после 10-дневного лечения. Последний тест Лещенко на коронавирус оказался отрицательным. Он заявил журналистам, что будет изолироваться и долечиваться дома.

Газета.Ру

Как ранее писал OBOZREVATEL, коронавирус был обнаружен у певца Льва Лещенко.

Концертный директор артиста Андрей Гайдель рассказал о нестабильном состоянии артиста, который находится сейчас в больнице в Коммунарке: ему становится то лучше, то хуже.

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