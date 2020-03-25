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25 марта • обновлено в 21:04
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Больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой

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Стала известна дата последней встречи принца Чарльза с королевой Великобритании Елизаветой II.

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Как сообщает информационное агентство Reuters, они виделись 12 марта.

Заразил Елизавету II? Больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой

До этого сам 71-летний принц Чарльз, сын Елизаветы II, заявил, что последний раз он встречался с матерью 9 марта, однако позже данные уточнили.

Отмечается, что 10 марта принц Чарльз и Альбер II участвовали в совместном благотворительном мероприятии, которое состоялось в Лондоне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, у 71-летнего принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19. В связи с этим его супруга Камилла также прошла тестирование на вирус – он оказался отрицательным. Сейчас пара находится на самоизоляции в поместье в Шотландии.

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Автор
Мария Дидык
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