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4 апреля • обновлено в 10:43
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Больная Заворотнюк впервые пообщалась с фанатами

4.8т
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Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, впервые с момента болезни пообщалась с поклонниками.

Так, она ответила своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Больная Заворотнюк впервые пообщалась с фанатами

Заворотнюк поблагодарила Инну Михайлову, жену певца Стаса Михайлова, выразившую ей слова поддержки.

"Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя", — написала она.

На личной странице актрисы также появились ответы на поздравления от звезд российского шоу-бизнеса. Так, комментарии от ее имени доступны под записями певцов Димы Билана, Дениса Клявера, певицы Зары, юмористки Елены Борщевой и блогерши Лены Лениной.

Больная Заворотнюк впервые пообщалась с фанатами
Больная Заворотнюк впервые пообщалась с фанатами
Больная Заворотнюк впервые пообщалась с фанатами

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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