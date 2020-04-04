Больная Заворотнюк впервые пообщалась с фанатами

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, впервые с момента болезни пообщалась с поклонниками.
Так, она ответила своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Заворотнюк поблагодарила Инну Михайлову, жену певца Стаса Михайлова, выразившую ей слова поддержки.
"Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя", — написала она.
На личной странице актрисы также появились ответы на поздравления от звезд российского шоу-бизнеса. Так, комментарии от ее имени доступны под записями певцов Димы Билана, Дениса Клявера, певицы Зары, юмористки Елены Борщевой и блогерши Лены Лениной.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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