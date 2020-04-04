Больная Заворотнюк впервые пообщалась с фанатами

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, впервые с момента болезни пообщалась с поклонниками.

Так, она ответила своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Заворотнюк поблагодарила Инну Михайлову, жену певца Стаса Михайлова, выразившую ей слова поддержки.

"Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя", — написала она.

На личной странице актрисы также появились ответы на поздравления от звезд российского шоу-бизнеса. Так, комментарии от ее имени доступны под записями певцов Димы Билана, Дениса Клявера, певицы Зары, юмористки Елены Борщевой и блогерши Лены Лениной.

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