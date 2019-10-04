Больная раком Заворотнюк решилась на серьезный шаг из-за болезни

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали онкологическое заболевание, внезапно погасила все долги.
Теперь она сможет получить право покинуть Россию, передает РИА ФАН. По данным СМИ, это может быть связано с необходимостью лечения звезды за границей.
"В середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований по установлению в отношении Анастасии Заворотнюк временных ограничений на выезд из РФ", – говорится в сообщении.
Долг Заворотнюк в почти полмиллиона долларов тянулся с 2012 года. Банк подал иск о выплате суммы долга и более 50% процентов от тела кредита процентов и пени. Также Заворотнюк была вынуждена оплатить более 50 тысяч долларов за судебные процедуры.
Анастасия Завортнюк
mignews.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся