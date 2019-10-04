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4 октября • обновлено в 06:58
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Больная раком Заворотнюк решилась на серьезный шаг из-за болезни

5.5т Читать материал на украинском

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали онкологическое заболевание, внезапно погасила все долги.

Теперь она сможет получить право покинуть Россию, передает РИА ФАН. По данным СМИ, это может быть связано с необходимостью лечения звезды за границей.

"В середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований по установлению в отношении Анастасии Заворотнюк временных ограничений на выезд из РФ", – говорится в сообщении.

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Долг Заворотнюк в почти полмиллиона долларов тянулся с 2012 года. Банк подал иск о выплате суммы долга и более 50% процентов от тела кредита процентов и пени. Также Заворотнюк была вынуждена оплатить более 50 тысяч долларов за судебные процедуры.

Анастасия Завортнюк

Анастасия Завортнюк

mignews.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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