Больная раком Заворотнюк решилась на серьезный шаг из-за болезни

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали онкологическое заболевание, внезапно погасила все долги.

Теперь она сможет получить право покинуть Россию, передает РИА ФАН. По данным СМИ, это может быть связано с необходимостью лечения звезды за границей.

"В середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований по установлению в отношении Анастасии Заворотнюк временных ограничений на выезд из РФ", – говорится в сообщении.

Долг Заворотнюк в почти полмиллиона долларов тянулся с 2012 года. Банк подал иск о выплате суммы долга и более 50% процентов от тела кредита процентов и пени. Также Заворотнюк была вынуждена оплатить более 50 тысяч долларов за судебные процедуры.

Анастасия Завортнюк mignews.com

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