Больная коронавирусом звезда "Квартала" Кравец рассказала, как себя чувствует

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, в которой обнаружили коронавирус, сообщила, что чувствует себя хорошо и уже почти выздоровела.

Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram. Артистка рассказала, что у нее легкий случай протекания коронавирусной болезни, поэтому надеется, что уже вскоре сможет снова начать работать.

"Мне значительно лучше! Спасибо всем вам за поддержку, друзья! Я получила столько пожеланий от вас! Уже чувствую себя хорошо, почти выздоровела, была легкая форма заболевания, слава Богу... Скоро закончится мой двухнедельный карантин, надеюсь, и мы увидимся", – написала Кравец.

Кравец не примет участия в новых выпусках "Вечернего квартала" Instagram Елены Кравец

Напомним, за несколько дней до съемок новых выпусков "Вечернего квартала" в артистки обнаружили коронавирус. Поэтому Кравец заменят четыре актрисы "Женского квартала": Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес. Все участники съемочной группы, контактировавшие со звездой, – здоровы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной заразились коронавирусом. У женщины симптомы появились 24 августа, а у артиста – через несколько дней.

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